Presentada la primera edició de l’ALBA Hackathon

Cerdanyola es prepara per a una cita insòlita al municipi. Dilluns es va presentar la primera edició de l’ALBA Hackathon, en un acte celebrat al Sincrotró ALBA amb la participació de Caterina Biscari, directora del centre; Carlos Cordón, alcalde de Cerdanyola; Rosa María Sebastián, directora del PRUAB i vicerectora de la UAB; i Cristina Padilla, regidora de Promoció Econòmica.
Les instal·lacions acolliran per primera vegada una iniciativa que reunirà durant dues jornades equips multidisciplinaris d’estudiants, investigadors i professionals amb l’objectiu de trobar solucions innovadores a reptes reals plantejats per empreses líders com Acciona, Applus+ Laboratories, Dentaid i Ercros.
Reptes reals, solucions amb impacte
Cada empresa proposarà un desafiament específic. Els equips participants treballaran col·laborativament incorporant l’ús de la llum de sincrotró en les seves propostes i, al final, hi haurà un guanyador per a cada repte. Segons Caterina Biscari, “aquest esdeveniment demostra com una gran infraestructura científica pot donar respostes directes a reptes de la indústria i contribuir a millorar la vida de la societat”.
Els projectes premiats obtindran assessorament científic per part d’un equip de recerca del Sincrotró ALBA, un estudi de viabilitat i la implementació gratuïta de les seves solucions a les instal·lacions del centre. La cita, organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Cerdanyola, Sincrotró ALBA, el Parc de Recerca UAB (PRUAB) i amb el suport de la Diputació de Barcelona i el patrocini d’ACCIONA, vol connectar ciència, talent i indústria en un entorn únic de col·laboració i innovació