ERC carrega contra el Govern de Cerdanyola per l'import destinat a festes i esdeveniments

La licitació de la gestió dels esdeveniments a Cerdanyola del Vallès ha motivat el primer enrenou polític del curs al municipi. L'escletxa entre govern local (PSC) i el principal grup de l'oposició (ERC) s'ha obert després que el passat 21 d’agost es publiqués als butlletins oficials la partida prevista per a l’organització de totes les activitats i esdeveniments que organitzarà l'Ajuntament els propers dos anys per un import de més d’1,7 milions d'euros.
Amb aquest tràmit es preveu contractar els serveis d’instal·lació d’equips tècnics, il·luminació, so i audiovisuals, les estructures d’escenari, serveis de vigilància, control d’accés, assistència sanitària i de seguretat, entre altres. És a dir, tots els serveis imprescindibles per a festes, concerts i altres actes, sense comptar amb la contractació dels artistes o espectacles.
Un moviment "electoralista"
La quantia ha despertat les crítiques dels republicans, que consideren que l'anunci és una acció electoralista de cara als comicis del 2027. "El PSC ha optat per posar la maquinària tècnica i administrativa, així com una part molt important dels recursos econòmics de l’ajuntament, en organitzar esdeveniments, mentre té descuidats altres serveis públics municipals", censura la formació.
En un comunicat, ERC assegura que Cerdanyola pateix "múltiples mancances": són contínues, diuen, les queixes de la ciutadania en aquests sentit, així com les demandes de la plantilla municipal que no disposa dels mitjans suficients per prestar els serveis amb la qualitat deguda. "El PSC, en canvi, es dedica a fer polítiques d’aparador, d’organitzar esdeveniments i festes de gran format i no afrontar les veritables necessitats de la ciutat i de les veïnes i dels veïns”, carreguen.
Fonts municipals matisen que la licitació ha sortit per a dos anys, però és prorrogable fins a quatre. Així, sostenen que l'import és el valor estimat del contracte per als quatre anys, la qual cosa significa que la despesa pot acabar sent inferior o repartir-se en més exercicis. Sigui com sigui, el curs polític ha arrencat després de l'estiu amb un clima de tensió a Cerdanyola.