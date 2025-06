Multes de fins a 3.000 euros per conductes incíviques a Cerdanyola

Cerdanyola vol castigar amb contundència l'incivisme als carrers. L’Ajuntament ha aprovat de manera definitiva la modificació de l’Ordenança de Via Pública, Medi Ambient i Convivència Ciutadana. L'actualització s’inscriu dins del projecte Cuidant Cerdanyola, una iniciativa municipal que promou tres grans objectius: garantir un espai públic de convivència i civisme, preservar-lo com un bé comú de gaudi col·lectiu i fomentar la corresponsabilitat de tota la ciutadania per millorar la qualitat dels carrers i places del municipi.

La principal novetat d’aquesta modificació és l’actualització del règim sancionador, que preveu multes d’entre 750 i 3.000 euros per actituds incíviques. Les infraccions molt greus, com ara conductes que atemptin contra la dignitat de les persones o danys greus a l’espai públic, podran ser sancionades amb el màxim previst de 3.000 euros. Les multes a imposar tenen tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les infraccions lleus, greus i molt greus.

"Des del Govern municipal es defensa aquesta mesura com una acció necessària per reforçar el compromís col·lectiu amb l’espai públic, garantir la convivència i actualitzar una normativa que havia quedat obsoleta", sostenen des del consistori. A més, l’ordenança també s’ha actualitzat per adaptar-se al llenguatge inclusiu i a la normativa vigent.

L’Ordenança de convivència de Cerdanyola data de 1995 i no havia estat modificada des de l’any 2004. L'executiu local destaca que l’aprovació definitiva de l’ordenança sense al·legacions "reflecteix un ampli consens social i legitima la seva aplicació com a eina per avançar cap a una ciutat més neta, segura, inclusiva i cohesionada". L’entrada en vigor es va fer efectiva dijous.

En el primer trimestre del 2025, la criminalitat convencional ha baixat a Cerdanyola un 2,9%, amb uns 400 fets coneguts. Les dades dels cossos policials confirmen una caiguda molt important els robatoris amb violència i intimidació (-70,6%), malgrat que els furts (+16,8%) i els robatoris violents en immobles (+34,8%) han anat a l'alça, amb més d'un centenar de successos denunciats.

Sigui com sigui, el Govern municipal vol endurir les penes per a aquells que no respectin la convivència i l'harmonia als carrers. El repte: preservar l’espai públic com a bé comú i col·lectiu, protegint-lo de conductes incíviques i actes vandàlics com els grafitis no autoritzats, que afecten directament el paisatge urbà i el patrimoni local.