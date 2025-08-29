ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

Busquen una menor desapareguda el passat 9 de juliol a Cerdanyola

Els Mossos d'Esquadra han demanat col·laboració ciutadana a les xarxes socials

  • Menor desapareguda a Cerdanyola
Publicat el 29 d’agost de 2025 a les 15:52

Els Mossos d'Esquadra han fet una crida aquest divendres a les xarxes socials per trobar la Pakhrou. Segons ha informat el cos en la piulada, es tracta d'una noia que va desaparèixer el passat 9 de juliol a Cerdanyola del Vallès i, des d'aleshores, no se n'ha sabut res. La policia catalana ha activat un dispositiu de recerca i sol·licita l’ajuda de la ciutadania per localitzar-la com més aviat millor.

La noia, que té 16 anys, porta més d'un mes en parador desconegut. Els Mossos han compartit una imatge de la seva cara i una breu descripció per facilitar-ne la localització. Segons detallen, Pakhrou és de complexió corpulenta i té els cabells de color castany fosc.

Qualsevol persona que la identifiqui o que pugui aportar informació sobre la menor desapareguda, es pot posar en contacte a través del 112 o amb la comissaria més propera.

Notícies recomenades