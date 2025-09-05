Cerdanyola compta des d'aquest setembre amb un renovat espai biosaludable al centre del municipi. Ubicat al parc Nou, es tracta d'una zona on en els darrers mesos s’han fet diverses intervencions per revitalitzar-lo i millorar-lo. L’equipament compta amb sis elements per practicar esport i afavorir el benestar de la ciutadania.
Aquest nou punt s’afegeix als ja existents a l’avinguda Universitat, Turonet, La Clota, carrer Sevilla, passeig de la Riera i parc de la Riera. Des de l'Ajuntament destaquen que l’objectiu del Servei d’Esports és continuar ampliant aquesta xarxa fins a disposar d’un espai biosaludable a cada barri, de manera que la població usuària no hagi de desplaçar-se grans distàncies.
Cada espai biosaludable incorpora màquines com el rem, la bicicleta estàtica, la roda per exercitar els braços, un caminador, un element per treballar el gir de cintura i un altre per enfortir les dorsals en posició asseguda. Tots aquests equipaments faciliten la pràctica d’activitat física regular, que contribueix a millorar la qualitat de vida i a prevenir malalties com la diabetis, la hipertensió, l’obesitat, els infarts o les demències.