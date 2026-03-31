La preocupació creix a mesura que passen els dies. La proximitat del 7 de maig, data en què està prevista la supressió del servei de bus dels alumnes vallesans amb sordesa a l'Escola Bellaterra, afegeix angoixa entre les famílies. Després que el seu cas assaltés la primera plana mediàtica fa uns dies, les famílies han fet un comunicat on demanen respostes immediates davant la retirada del transport escolar després que les licitacions del servei hagin quedat desertes. “L’accés a l’escola no pot dependre de si una licitació queda deserta. Quan parlem d’infants amb discapacitat, els suports educatius i el transport no són un complement, sinó la condició perquè el dret a l’educació sigui real”, expliquen en el text.
La situació afecta alumnes del SIAL -suports intensius a l’audició i llenguatge- provinents de Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí i Sant Cugat. La decisió ha trasbalsat el dia a dia d'una dotzena de famílies, que rebutgen la possibilitat plantejada pel Departament d'Educació de traslladar el servei especialitzat a altres centres de la comarca. Assenyalen que la creació de nous recursos d’educació inclusiva pot ser positiva quan respon a una planificació educativa basada en les necessitats reals dels infants, però consideren que qualsevol decisió hauria d’avaluar també l’impacte educatiu i social de les diferents opcions. També alerten que separar els infants del seu entorn educatiu podria tenir un efecte important en el seu benestar i en el seu procés educatiu. “L’escola inclusiva no és només una qüestió de recursos. També és comunitat educativa, relacions i continuïtat. Les solucions han de garantir l’estabilitat dels projectes educatius que ja funcionen”, expliquen. Tot plegat, més enllà dels problemes logístics familiars derivats de l'eliminació del servei de transport col·lectiu.
Així, consideren que les accions públiques no poden limitar-se a una interpretació estrictament administrativa o procedimental si això acaba afectant l’accés real a drets fonamentals com el dret a l’educació. Per aquest motiu, reclamen que les institucions treballin conjuntament per trobar solucions que situïn l’interès superior dels infants al centre de les decisions i garanteixin l’estabilitat dels projectes educatius inclusius que ja funcionen. Davant d’aquesta situació, les famílies han iniciat una ronda d’intervencions als plens municipals dels ajuntaments afectats per demanar suport institucional. Paral·lelament, han traslladat la problemàtica al Parlament de Catalunya i es troben a l’espera de poder mantenir una reunió amb el Departament d’Educació per abordar possibles solucions. Les famílies insisteixen que el calendari actual, amb la retirada del transport el 7 de maig, exigeix solucions immediates que garanteixin l’accés a l’escola i el dret a l’educació inclusiva dels infants afectats. El compte enrere urgeix a una solució aviat.