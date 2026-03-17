"No pot ser que ens treguin el transport escolar per a nens amb sordesa"

L'Escola Bellaterra torna a estar en la primera plana mediàtica per la carpeta del transport escolar. Després de l'enrenou de fa un any, ara les famílies d’infants amb discapacitat auditiva de Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí i Sant Cugat denuncien que es quedaran sense el bus escolar que porta els seus fills fins a Cerdanyola, on reben suport intensiu en audició i llenguatge (SIAL). El servei es presta actualment amb una pròrroga obligatòria després que les darreres tres licitacions hagin quedat desertes. A pesar dels últims moviments, la data del 7 de maig apareix a l'horitzó com l'espasa de Dàmocles. En total, una dotzena de menors hauran de canviar les seves rutines de mobilitat per arribar fins al centre, buscant alternatives com el vehicle privat. Una qüestió que preocupa les famílies. "En infants amb discapacitat, el més important és la socialització. Si els traiem del seu entorn, té un impacte molt important. Molts nens ja estan patint aquesta incertesa", explica Jèssica Celda, portaveu del grup.
Fonts del Departament d'Educació expliquen al Diari que la problemàtica ja ha estat abordada amb el Consell Comarcal, a qui està derivada la competència. La quantia econòmica de l'oferta de licitació del servei, apunten des de la conselleria, es va augmentar un 58% per atraure les empreses, però no s'ha aconseguit. De moment, el moviment de l'òrgan supramunicipal passa per oferir compensacions per quilometratge a les famílies, tal com estableix la normativa del sector públic. Una opció que no convenç les famílies. "No volem diners. No és una qüestió de més o menys. T'ingressen uns 5 o 6 euros diaris i tu deixes de guanyar molt més per culpa d'haver de reduir la jornada laboral. Volem que pensin en la infància i no en protegir-se en l'àmbit burocràtic", diu Celda, que assenyala els problemes logístics derivats d'una supressió del transport.
Educació té a les seves mans resoldre el conflicte a partir del setembre, el curs vinent. La proposta en estudi, en aquest cas, és implantar el SIAL a altres centres del Vallès Occidental. "Si existeix una impossibilitat administrativa i material de moure les famílies fins a Bellaterra, l'opció és implantar el recurs a altres llocs", sostenen les veus. L'escenari és igualment incert, perquè caldria coordinar-ho amb els hipotètics centres receptors, que tinguin espai suficient i que les ràtios encaixin, a més de sumar personal a les plantilles. "El Departament vol vetllar per l'escolarització dels infants i és el que s'està fent, tenint en compte les seves circumstàncies", afegeixen.
No obstant, la mesura tampoc agrada a les famílies, que ho consideren una despesa innecessària. "Potser seria millor apujar el preu de licitació i mantenir un únic SIAL. Muntar un servei així obliga a disposar de mestres d'audició i llenguatge i logopedes. Actualment, a Bellaterra, la logopeda està de baixa i ja no tenen personal per substituir-la", il·lustra Celda sobre la complexitat del procés. "Seria posar una tireta perquè callem. Però no estan pensant en la infància, sinó en apagar el soroll mediàtic", lamenten. De moment, les persones afectades han demanat una declaració de transparència per conèixer les condicions del procés. "Ens crida l'atenció que estem anant per la via formal i no tenim resposta", qüestionant que la proposta que ha transcendit als mitjans "és inconcreta i genera dubtes". La decisió definitiva d'Educació es tancarà en les pròximes setmanes i es comunicarà a les famílies. Mentrestant, el col·lectiu alerta: "No només són els nostres fills, sinó els que vindran", tanquen.