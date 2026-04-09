Polèmica pel mural independentista esborrat al campus de la UAB

El mural independentista del campus de Bellaterra, esborrat fa pocs dies, ha obert una polèmica després que la UAB hagi acatat una decisió judicial ferma que obligava a eliminar-lo. Des de l'Autònoma apunten que el procés judicial està tenint dues actuacions. D'una banda, les mesures cautelars que obligaven a tapar el mural mentre que es resolia el judici principal sobre el fons. De l'altra, el judici principal que resol el fons de la qüestió, que van plantejar Impulso Ciudadano, i que està pendent encara de resolució. La institució educativa va presentar un recurs d'apel·lació sobre les mesures cautelars establertes el 15 d'octubre del 2024, quan el jutjat va comunicar que estimava les mesures. "El nostre recurs d'apel·lació va ser desestimat: el TSJC va dictar sentència desestimant el recurs d’apel·lació el 25 de setembre del 2025 i se’ns va notificar el 2 d'octubre del 2025. Per tant, aquestes mesures cautelars ja van passar a ser una decisió judicial ferma", conclouen.
Ara, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) fa una crida a repintar l'element de la plaça Cívica, després que la universitat hagi procedit, a petició judicial, a esborrar-lo aprofitant l'aurada de l'activitat al campus per Setmana Santa. El col·lectiu citat convoca la comunitat estudiantil el dimarts 14 d'abril a les 12 h: "No deixarem que se'n surtin amb la seva i tornarem a pintar el mural els cops que calgui". Els estudiants asseguren que defensar el mural és defensar "la memòria col·lectiva, l'organització estudiantil i la politització dels campus per lluitar per un futur millor". En aquest sentit, el SEPC justifica la "lluita des de les aules" per uns països catalans independents, socialistes i feministes. El SEPC també ha criticat la decisió de la UAB d'esborrar totalment el mural, quan l'ordre judicial del 2024 obligava només a "tapar-lo" com a mesura cautelar fins que no hi hagués sentència ferma, cosa que encara no ha passat. Representa, diuen, "una vulneració dels drets col·lectius i un retrocés de les llibertats polítiques".
La portaveu nacional del sindicat, Tània Ros, ha situat la UAB com un "referent" pel moment estudiantil i assegura que el mural ha estat "testimoni de totes les lluites dels últims anys". És, afirma, un "producte de la història" i considera que el fet d'esborrar-lo és un "insult" a la lluita del moviment estudiantil. És per això que els estudiants criden a la mobilització: "Si deixem que aquest atac passi sense resposta, estarem obrint la porta a naturalitzar la censura". Amb tot, són conscients del clima que es pot generar dimarts a la UAB. "Intentaran desallotjar-nos, fer venir la policia i que no repintem el mural", alerta la portaveu del SEPC a la UAB, Aïna Granell. La controvèrsia està servida.