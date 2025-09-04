ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

Nit d’Havaneres a Cerdanyola

La cita es va haver d'ajornar el passat juliol

  • Havaneres a Cerdanyola
Publicat el 04 de setembre de 2025 a les 11:12

Cita musical a la comarca. Aquest dissabte 6 de setembre a les 22 hores, la plaça Abat Oliba acollirà la tradicional Nit d’Havaneres de Cerdanyola. L’esdeveniment, previst inicialment per al 12 de juliol i ajornat a causa de la previsió meteorològica adversa, manté el mateix cartell i comptarà amb les actuacions dels grups Espingari i Ultramar, dos referents de les havaneres i la cançó de taverna a Catalunya.

Espingari és un grup format a Montcada i Reixac per tres veus, guitarra i acordió. La seva proposta combina havaneres tradicionals amb cançons populars de taverna, i destaca per la seva proximitat amb el públic i una posada en escena que connecta amb la tradició marinera.

Ultramar, creat l’any 2000, suma més de dues dècades d’experiència als escenaris. La formació aporta frescor al gènere amb arranjaments propis i una interpretació acurada de les havaneres més conegudes. El grup està integrat per cinc músics i és reconegut per la seva capacitat de transmetre emoció i dinamisme.

L’activitat és gratuïta i oberta a tothom. La cantada comptarà amb el tradicional cremat de rom, que acompanyarà les melodies marineres i crearà l’ambient característic d’aquesta celebració.

Notícies recomenades