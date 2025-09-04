Nit d’Havaneres a Cerdanyola

Cita musical a la comarca. Aquest dissabte 6 de setembre a les 22 hores, la plaça Abat Oliba acollirà la tradicional Nit d’Havaneres de Cerdanyola. L’esdeveniment, previst inicialment per al 12 de juliol i ajornat a causa de la previsió meteorològica adversa, manté el mateix cartell i comptarà amb les actuacions dels grups Espingari i Ultramar, dos referents de les havaneres i la cançó de taverna a Catalunya.\r\n\r\nEspingari és un grup format a Montcada i Reixac per tres veus, guitarra i acordió. La seva proposta combina havaneres tradicionals amb cançons populars de taverna, i destaca per la seva proximitat amb el públic i una posada en escena que connecta amb la tradició marinera.\r\n\r\nUltramar, creat l’any 2000, suma més de dues dècades d’experiència als escenaris. La formació aporta frescor al gènere amb arranjaments propis i una interpretació acurada de les havaneres més conegudes. El grup està integrat per cinc músics i és reconegut per la seva capacitat de transmetre emoció i dinamisme.\r\n\r\nL’activitat és gratuïta i oberta a tothom. La cantada comptarà amb el tradicional cremat de rom, que acompanyarà les melodies marineres i crearà l’ambient característic d’aquesta celebració.\r\n