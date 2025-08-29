Talls de trànsit per les obres d’eixamplament del pont sobre la línia d'FGC a Bellaterra

Afectacions en la mobilitat. Aquest dilluns, 1 de setembre, s’inicien les obres d’eixamplament i millora de seguretat del pont situat a la carretera BV-1414 sobre la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (PK 2+410), dins l’àmbit de Bellaterra, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès.\r\n\r\nL’actuació, inclosa en la campanya de Conservació d’elements de superestructura en ponts de la Xarxa Local de carreteres de la Diputació de Barcelona (2019–2020), consistirà en l’eixamplament del tauler del pont i la instal·lació de nous sistemes de contenció per a vehicles adaptats a la normativa vigent. La durada prevista dels treballs és de tres mesos i mig, segons ha informat el consistori cerdanyolenc. \r\n\r\nDurant aquest període, es produiran afectacions al trànsit que seran convenientment senyalitzades. En determinats moments hi haurà regulació del pas amb semàfors per tall d’un carril, i en una fase de les obres s’habilitarà un itinerari alternatiu per garantir la mobilitat.\r\n