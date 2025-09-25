Els treballadors del Sincrotró Alba denuncien la retallada d'un complement de la nòmina que ha estancat els seus salaris

Els treballadors del Sincrotró Alba denuncien que el Ministeri d'Hisenda ha prohibit un complement salarial que devalua la competitivitat del laboratori de llum de Cerdanyola del Vallès i el situa cuer a Europa, només per davant del de Polònia. El comitè d'empresa explica que el govern espanyol va vetar el complement de promoció professional que premiava el bon rendiment dels treballadors amb un petit augment de sou. Els sindicats van presentar una demanda i s'espera tenir sentència entre finals d'any i principis del vinent.
El col·lectiu destaca que des de l'any 2022 els treballadors només han percebut els increments salarials que han rebut tots els funcionaris i empleats públics, però que en el seu cas no disposen de cap mecanisme per reconèixer l'antiguitat. No obstant això, destaquen que el govern espanyol va considerar que aquest tipus de complement no compleix la Llei dels pressupostos generals de l'Estat, motiu que va dur a no autoritzar-ne el pagament. La situació sorprèn els treballadors, sobretot després que el passat 9 de setembre Estat i generalitat van aprovar una "pluja de milions" per ampliar les instal·lacions del laboratori de llum.
Concretament, l'acord preveu invertir 926 milions d'euros per al període 2025-2038 per poder posar en marxa d'aquí a set anys l'Alba II, un accelerador de partícules de quarta generació amb què es vol posicionar la instal·lació al capdavant de la recerca europea. L'acord el van materialitzar amb un acte a les mateixes instal·lacions el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la ministra de Ciència, Diana Morant, que ho van qualificar d'"històric".
Per tot plegat, el comitè d'empresa reclama que s'aixequi la limitació del complement i es respecti el conveni col·lectiu. Si finalment la sentència és adversa als seus interessos, asseguren que hauran d'emprendre accions per negociar un complement d'antiguitat que el ministeri pugui autoritzar i que sigui equivalent al que tenien fins ara.