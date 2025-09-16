Mil milions d'euros per a la transformació tecnològica del sincrotró Alba

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han subscrit un acord que estableix una aportació conjunta de més de 926 milions d’euros en el període 2025–2038 per transformar el sincrotró Alba en una infraestructura de llum de sincrotró de quarta generació. Les aportacions totals efectuades des del Govern català ascendiran a prop de 465 milions d’euros en el transcurs del període acordat. Per part del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, els compromisos de despesa es xifren en 461 milions euros.
Les parts consideren que el projecte Alba II permetrà abordar una transformació tecnològica imprescindible per assegurar que el sincrotró mantingui el seu lloc a l’avantguarda de la recerca europea i mundial fins al 2050. La inversió prevista ha de servir per actualitzar l’accelerador i construir noves línies de llum, que faran possible estudis més precisos i ràpids i ampliaran el ventall d’aplicacions científiques i industrials. Catalunya disposarà així a Cerdanyola d’una infraestructura de quarta generació, comparable a les més punteres del món, que donarà resposta a reptes globals en salut, transició energètica i sostenibilitat.
Amb l’acord signat, el sincrotró Alba es consolida com una infraestructura considerada essencial per al desenvolupament científic i industrial al servei de milers d’investigadors cada any connectada amb els principals centres de recerca i empreses d’arreu del món.
L’acord es va presentar al sincrotró Alba el 9 de setembre passat, amb l’assistència de nombroses autoritats i representants d’institucions i centres de recerca, entre els quals hi havia Javier Lafuente, rector de la UAB i, per raó d’aquest càrrec, membre del consell rector del sincrotró. També hi van participar la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, i el secretari d’Estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz.