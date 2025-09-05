Les proves d’aforament als pous alteraran la mobilitat a Cerdanyola

Afectacions en la mobilitat de Cerdanyola la segona setmana de setembre. L’Ajuntament ha informat que, en el marc de les proves d’aforament que es duran a terme a alguns pous del barri de Les Fontetes, s’efectuaran talls de trànsit progressius entre el dilluns 8 i el dimecres 10.
Els treballs afectaran els següents carrers:
Carrer Pineda: tall total el dilluns 8 de setembre, de 8:00 h a 20:00 h. El tancament es farà just després de la intersecció amb el carrer Nonell i fins passada la placeta del carrer Pineda, 10. Es permetrà la sortida dels vehicles de l’aparcament de la zona i la resta del carrer quedarà habilitat per a la sortida parcial.
Carrer Sorolla: tall parcial el dimarts 9 de setembre, de 8:00 h a 20:00 h. S’instal·larà un tancament oblic que permetrà l’accés al carrer, amb senyalització corresponent. També es limitarà el pas des del creuament del carrer Pineda amb Nonell, tot garantint la sortida de vehicles des del passatge Goya.
Carrer Joan Miró: tall parcial el dimecres 10 de setembre, de 8:00 h a 20:00 h. El tancament afectarà exclusivament el carrer Joan Miró i permetrà la circulació per la part esquerra del vial, assegurant l’accés als aparcaments.
A més, estarà prohibit estacionar als trams afectats, amb indicació de dia i horari, en ambdós costats de les voreres.
Afectacions al transport públic
Els dies 8 i 9 de setembre, de 8:00 h a 20:00 h, les línies d’autobús SU1, SU2 i SU3 no faran parada al carrer Pineda amb avinguda Primavera. La parada més propera disponible per a les persones usuàries és la de ronda Cerdanyola amb carrer Nonell.