Cerdanyola del Vallès

Desallotjament a la UAB per la reacció tòxica d'una barreja de dissolvents

Unes 200 persones han hagut de ser evacuades aquest dijous de l'Institut de Microelectrònica per l'incident

Publicat el 19 de març de 2026 a les 17:52
Actualitzat el 19 de març de 2026 a les 18:30

Unes 200 persones aproximadament han hagut de ser desallotjades aquest dijous al migdia de l'Institut de Microelectrònica, pertanyent al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i amb seu al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola del Vallès. Tot plegat, després que una barreja de dissolvents orgànics hagi provocat una reacció tòxica. Els Bombers han rebut l'avís de l'incident cap a tres quarts de dues i han activat set dotacions, amb efectius de la Unitat de Riscos Tecnològics. Després de ventilar la zona s'ha donat per solucionat. El succés no ha causat ferits.

Segon succés en poques hores a la comarca

Dimecres al vespre, vuit menors van ser traslladats a centres sanitaris arran d'una barreja accidental de productes tòxics a la piscina municipal de Rubí, tots en estat menys greu, segons el balanç definitiu de la incidència del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Dos van anar al CUAP de Rubí, dos a la Mútua de Terrassa, dos al Consorci Sanitari de Terrassa i dos a l'Hospital Parc Taulí. A banda, el SEM va atendre 14 afectats lleus, tots donats d'alta al mateix lloc. Tot plegat després que la barreja provoqués una reacció que va afectar els usuaris de la instal·lació. Es van desallotjar unes 180 persones, segons l'Ajuntament, algunes amb marejos o vòmits, i la fuita no va afectar l'exterior de les instal·lacions.

