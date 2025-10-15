La UAB avisa Vito Quiles: "Que s'abstingui de fer cap activitat al campus sense autorització explícita"

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha sortit al pas de l'anunci del comunicador ultra Vito Quiles, que té la intenció de ser aquest dijous al migdia al campus. "Després de l'assassinat de Charlie Kirk a les mans dels intolerants de l'esquerra, crec que cobra més sentit que mai abanderar la llibertat als espais del nostre país on es troba més amenaçada. Per això, anuncio avui el tour Espanya Combativa en què alçarem la veu de la veritat a les universitats públiques espanyoles. Si ens volien silenciar, ara ens sentiran més fort que mai", expressava en un comunicat a les xarxes amb les dates previstes en cada institució.
Fonts de la universitat expliquen que qualsevol activitat aliena a les pròpies de la universitat -docència, recerca o transferència de coneixement- que es faci en el recinte universitari ha de comptar amb l’autorització per part de les legítimes autoritats universitàries, representades per l’equip de govern. "En aquest sentit, si vostè s’ha adreçat a alguna instància de la Universitat per a obtenir la corresponent i necessària autorització, li demanem que ens adjunti el document acreditatiu de resposta positiva", manifesten.
De moment, no consta el vistiplau del centre acadèmic de Bellaterra. "En el cas que vostè en cap moment s’hagi adreçat als responsables d’aquesta universitat per seguir el procediment preceptiu i vinculant per a dur a terme conferències, xerrades, actes públics, etc., li demanem que s’abstingui de fer cap activitat al campus de la UAB sense l’autorització explícita", adverteixen. En la publicació de l'agitador a Instagram, diversos usuaris han reaccionat rebutjant la seva presència a l'Autònoma. "No ets benvingut, ni t'apropis a la UAB", responen.
En qualsevol cas, la Universitat Autònoma de Barcelona ha tingut coneixement a través de les seves xarxes socials, i d’alguns mitjans de comunicació que se n’han fet ressò, de la seva intenció de dur a terme una activitat en el campus de la UAB aquest dijous. La cita ha quedat a l'aire, tot i que Quiles ha confirmat en les últimes hores que la seva intenció continua ferma.