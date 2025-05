Preocupació pel futur de les línies d'Infantil a Sant Quirze

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola El Turonet de Sant Quirze del Vallès ha expressat la seva preocupació davant la possibilitat que el Departament d’Educació suprimeixi l’única línia d’I3 del centre de cara al proper curs escolar. Fonts del col·lectiu adverteixen que la decisió afectaria diverses famílies i podria posar en risc la continuïtat de l’escola. "Dimecres passat ens van enviar una carta des de l'AFA. Ningú s'ha posat en contacte directament des del Departament, que amb el volum de sol·licituds en la preinscripció es planteja no oferir la línia", assegura una de les mares afectades i membre de l'associació.

En aquest sentit, lamenten que l’eliminació d’aquesta línia d’I3 impediria que diversos infants poguessin escolaritzar-se amb els seus germans grans ja matriculats al centre. Això obligaria les famílies a separar els seus fills entre escoles diferents o a traslladar-los tots a un altre centre. "Tinc un altre infant a l'escola. Els fills que comencen I3 no tenen la plaça on havíem fet la preinscripció. Hi ha hagut un error de planificació", afegeix la portaveu. "La decisió s’ha comunicat un cop tancat el període de preinscripció, deixant les famílies sense cap marge de maniobra", reiteren en un comunicat.

Opcions sobre la taula

En aquest escenari, el Departament d’Educació i FP nega que ja hagi tancat el grup d'I3 de l’escola El Turonet. "El grup ha sortit a oferta en preinscripció i cal esperar fins que acabi el procés per tenir la fotografia final", apunten des de la conselleria al Diari. En la mateixa direcció, fonts municipals ressalten que per tal d’evitar el tancament del grup, i per tant, donar l’opció a les famílies que han triat el centre que puguin poder escolaritzar els seus fills a l’escola, el departament plantejarà fer amb els quatre alumnes sol·licitants un grup cíclic, entre d'altres opcions. És a dir, un grup d’I3 que se sumaria al d’I4 amb un reforç docent, mesura que ja s'ha aplicat en altres indrets petits.

Amb tot, les famílies afectades preveuen diferents accions en els pròxims dies per mostrar la seva preocupació, començant per una manifestació a les portes del centre. També esperen reunir-se amb els responsables d'Educació, que envia un missatge de tranquil·litat a les famílies: "La decisió encara no està presa", argumenten.

Menys demanda de places

La comunitat educativa de Sant Quirze del Vallès treballa per mantenir obertes totes les escoles públiques del municipi durant el curs 2025-26. Amb motiu d’un descens important de les preinscripcions, remarquen des del consistori, s’estan realitzant diferents actuacions per justificar la viabilitat i necessitat que el poble continuï amb el projecte educatiu que l’ha caracteritzat fins al moment.

Sant Quirze compta amb sis escoles d’educació infantil i primària. La que ha rebut més preinscripcions, amb 42 sol·licituds, és l’escola Taula Rodona, que ofereix un total de 40 places, seguida del Pilarín Bayés, amb 31, i l’Onze de Setembre, amb 27. En canvi, el Purificació Salas i el Turonet, amb una oferta de 20 places cadascuna, només n’han tingut vuit i quatre respectivament.

Consell educatiu d’urgència

El dilluns 5 de maig l’Ajuntament va convocar un Consell Educatiu d’urgència a la masia de Can Barra per exposar la situació a la comunitat educativa. En aquesta, hi van assistir, regidors, direccions dels centres, membres de les associacions de famílies i tècnics de diferents serveis municipals. A més, es van exposar les dades de preinscripció, les quals expressen que, en aquest procés per al curs 2025-26, el 63% de les famílies empadronades han triat Sant Quirze per escolaritzar els seus fills, mentre que el 33% han preferit escolaritzar-los en altres poblacions.

L’alcaldessa de Sant Quirze del Vallès i regidora d'Educació, Elisabeth Oliveras, va demanar en una reunió a la directora Serveis Territorials, Montserrat Capdevila, que traslladi les peticions a la Direcció General de Planificació del Departament d’Educació. Segons va dir Capdevila, la decisió final de com es materialitzarà l’oferta de places a Sant Quirze per al pròxim curs es decidirà aquesta setmana. El temor és que l'hipotètic tancament s'estengui a més línies i afecti la comunitat educativa satnquirzenca.