Montcada i Reixac inaugura la nova escola bressol Can Sant Joan

La nova escola bressol municipal Can Sant Joan, a l'avinguda de la Unitat, ja ha estat inaugurada formalment. El passat 6 de maig l’equipament va obrir per primera vegada les seves portes per viure el seu primer dia lectiu amb tots els seus infants, actualment, 53. La capacitat total de l’escola bressol per aquest curs pot arribar a les 68 places i ha ampliat l’oferta, passant de tres aules a l’anterior edifici –dues d’I2 i una d’I1- a les cinc actuals, amb una classe més d’I1 i d’I2 i la creació d’un grup per a nadons.

L’escola bressol Can Sant Joan disposa d’una superfície de 1.200 metres quadrats, entre l’edifici i els exteriors, i està situada entre el parc de les Aigües i l’Institut-Escola El Viver. L’entrada principal és des de l’avinguda de la Unitat. Totes les seves aules ocupen uns 40 metres quadrats cadascuna i tenen vistes a l’exterior. L’edifici també disposa de sales d’usos múltiples i multisensorial, així com cuina, zona de bugaderia i espais per al professorat.

Inauguració de la nova escola bressol de Montcada i Reixac

Cedida

L'acte celebrat el divendres passat va comptar amb la participació dels representants de les institucions que han finançat l’equipament. No hi van faltar l’alcalde montcadenc, Bartolo Egea, acompanyat del president de l’Àrea Territorial i Mobilitat, Andreu Iruela, la regidora d’Educació, Anabel Moreno; i la resta de l’equip de govern i portaveus municipals; per part de la Generalitat de Catalunya va assistir la secretària de Millora Educativa del Departament d’Educació, Josefa Beltrán; i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el gerent, Ramon Torra. La jornada també va tenir la presència de la directora de l’escola bressol, Virgínia de la Bella, i del director general de la Fundació Pere Tarrés, Josep Oriol. Durant el seu discurs, Egea va destacar la importància de les escoles bressol i de l'educació, remarcant que "val la pena invertir en educació perquè és una inversió de futur".

La inversió total ha superat els dos milions d'euros, finançats entre diverses administracions: Ajuntament de Montcada i Reixac (697.539,50 euros); Generalitat de Catalunya (1,05 milions); Àrea Metropolitana de Barcelona (305.714,91 euros); i Diputació de Barcelona (130.315,57 euros).