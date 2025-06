Dos detinguts amb més de 10 kg de marihuana

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Cerdanyola del Vallès van detenir el dimarts passat dos homes de 34 i 36 anys com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues i de defraudació de fluid elèctric a Montcada i Reixac. A mitans de maig, els agents van iniciar una investigació perquè tenien sospites que en un local de l’avinguda Catalunya de la localitat montcadenca podria haver-hi una plantació de marihuana.

Un cop van tenir la informació recopilada el 10 de juny van dur a terme un dispositiu d’entrada i registre al local. A l’interior hi van trobar 1.200 testos sense plantes amb els aparells necessaris per mantenir una plantació de marihuana i, en una estança annexa, 10 kg de cabdells de marihuana en procés d’assecatge. Posteriorment, van detenir dos homes, de 34 i 36 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues.

Tècnics de la companyia elèctrica van corroborar que tenien la llum punxada i que l’import total de l’electricitat defraudada era de més de 16.000 euros, motiu pel qual també se’ls va detenir com a presumptes autors d’un delicte de defraudació de fluid elèctric. Després de declarar en seu policial, els detinguts van quedar en llibertat.