ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

Tanquen la piscina del CEM Montcada Aqua per resoldre deficiències en el sistema de filtratge de l'aigua

S'espera que es pugui reobrir el pròxim 20 d'abril

  • Piscina Montcada Aqua -
Publicat el 30 de març de 2026 a les 09:49

La piscina gran coberta del CEM Montcada Aqua estarà fora de servei fins al 19 d’abril per tal de procedir amb una actuació preventiva de millora en el sistema de filtratge de l’aigua. Concretament, cal fer tasques de manteniment al vas compensador i als tubs de circulació de l’aigua. La intervenció, en marxa des d'aquest dilluns, és necessària i cal dur-la a terme de forma immediata, segons el consistori, ja que la piscina gran es troba en unes condicions similars a les de la piscina petita, on el 12 de març es va produir una incidència greu que va comportar-ne el buidatge complet. A partir d’aquest incident s’han detectat  deficiències en el sistema que cal corregir per garantir la seguretat i el bon funcionament de la instal·lació i oferir un servei òptim i de qualitat. Durant els dies que duri la intervenció la piscina lúdica sí que estarà operativa.

Per minimitzar l’afectació a les persones usuàries, els treballs comencen coincidint amb la Setmana Santa. Les persones abonades al centre esportiu han rebut una comunicació explicant-los la situació. Pel que fa als cursets de natació, amb la voluntat de garantir la qualitat del servei i que es puguin recuperar totes les sessions afectades, es proposarà una ampliació del calendari de finalització dels mateixos. Properament, els participants dels diversos cursos rebran informació detallada sobre la reprogramació.

Notícies recomenades