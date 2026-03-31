ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

VÍDEO | Graven un conductor fent avançaments de forma temerària a la C-58

L'escena es va viure a l'altura de Montcada i Reixac

  • -
Publicat el 31 de març de 2026 a les 11:32

El perfil @circuliperladreta s'ha popularitzat darrerament per compartir a les xarxes socials conductes de conductors que posen en perill la resta d'usuaris a les carreteres. Moltes són pràctiques habituals d'alguns individus que quan es posen al volant veuen la xarxa viària com un circuit de competició. La darrera escena publicada per aquest compte es va viure a la C-58, a l'altura de Montcada i Reixac, a tocar de l'entrada de Barcelona.

El vídeo mostra la conducció temerària del conductor, gravat per l'acompanyant del vehicle. El cotxe realitza diferents maniobres d'avançament pels tres carrils, accelerant per superar altres cotxes i motos que circulen per la via. El perfil ha censurat l'actitud del conductor. "I així és com alguns es diverteixen, evidentment, posant en risc la vida dels altres. La carretera no és un circuit ni un lloc per fer imprudències", lamenten. El post, però, s'ha omplert de comentaris en totes direccions. Alguns, fins i tot, justifiquen la conducció gravada i ironitzen sobre l'escena. Les imatges deixen poc marge a la interpretació.

 

