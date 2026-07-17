Nil i Júlia, els noms més posats al Vallès Occidental

Entre els nadons nascuts al Vallès Occidental l’any passat, el nom de Nil va ser el més freqüent, en 69 ocasions; mentre que Júlia/Julia ho va ser en 64 casos. Completen la llista de les primeres posicions Lucía (56) i Sofía/Sofia (55); i Hugo (55) i Mateo (54). Així ho revelen les dades publicades per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) dijous passat.
De fet, Júlia va ser el nom més posat als nadons el 2025 a Catalunya. Amb 449 bebès, recupera el primer lloc aconseguit per última vegada el 2022 tant entre el conjunt de nadons com entre les nenes. De fet, Júlia ha liderat el rànquing entre les nenes durant nou anys al llarg de les últimes dues dècades i ha crescut de 53 nadons en l’últim any. Sofia, que va ocupar el número 1 entre les nenes el 2024, ara és el segon nom més posat, amb 427 bebès. Pel que fa als nens, Biel és el nom més posat per primera vegada des que va començar la sèrie històrica el 1997, amb 378 naixements, i Nil ha estat segon (375). Marc, que durant un quart de segle va ser el nom més posat, torna al podi de nens en el conjunt de Catalunya, ja que al Vallès Occidental queda en sisena posició.
Al conjunt del territori català, Júlia ha anat a l’alça els últims anys, i amb 449 nadons, torna al primer lloc que va assolir per primera vegada entre les nenes el 2007. Amb tot, mentre que fa dues dècades hi havia al voltant d’un miler de nadons l’any amb aquest nom, la baixada de natalitat és palesa, perquè l’any passat, menys de mil miler li van valer per aconseguir el lideratge del rànquing.
Sofia continua a nivells similars al 2024, i ha baixat només de cinc nadons, mentre que un altre dels noms de nena més populars les últimes dues dècades, Martina, ocupa la tercera posició en aquest sexe (357). Emma (349) i Ona (344) tanquen el top cinc entre les nenes, i en els dos casos es consoliden entre els apel·latius més freqüents.
Pel que fa als nens, Biel aconsegueix el primer lloc per primer cop, però es tracta d’un nom popular des de fa anys, amb 300 naixements anuals des de fa dues dècades. L’any passat, van ser 378, 32 més que el 2024, però la baixada de natalitat també l’ha portat a quedar-se lluny del màxim històric anual, que data del 2013, amb 696 nadons i el tercer lloc entre els nens.
Nil, en el segon lloc el 2025, també consolida un any més la tendència de nom popular que també s’allarga des de fa anys i que, en nombres absoluts, va tocar sostre el 2015 amb 551 bebès. Tanca el podi Marc, que trenca una dinàmica de deu anys seguits a la baixa i suma 371 naixements l’any passat. Jan (347) i Martí (338), que van liderar el rànquing fa dos anys i l’any passat, respectivament, són ara quart i cinquè. Leo, que va destronar Marc per primer cop des de l’inici de la sèrie el 2022, va a la baixa i és ara el novè nom de nen més posat.
Els noms curts, encara populars
Un any més, la tendència de noms curts dels nadons continua, en els dos sexes; Aina, Gala, Mia, Lucía o Laia continuen ocupant llocs destacats al rànquing, així com Mateo, Hugo, Luca, Pau, Arnau o Pol.
D’altra banda, la majoria dels noms més populars l’any 1997, quan comença l’estadística de l’Idescat, ara han desaparegut dels llocs principals. Així, Laura, que va ser el número 1 entre les nenes aquell any amb 1.116 nadons, ara només en té 51. Andrea i Marta, que rondaven les 900, ara no passen de la vintena. Tot i els descensos notables, Maria continua com a nom popular (240), així com Paula (189).
El mateix canvi de tendències s’observa entre els nadons de sexe masculí, ja que els 946 nens que es deien David el 1997 ara han passat a ser 96, i els 747 Daniel ara en són 114. Sergi, Jordi o Albert eren altres noms populars fa tres dècades, i ara també han desaparegut dels llocs d’honor.