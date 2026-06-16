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Vallès

Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener

El temporal Harry va afectar el funcionament habitual de la línia

  • El túnel ferroviari de Rubí -
Publicat el 16 de juny de 2026 a les 09:29

Rodalies recupera aquest dimarts, 16 de juny, el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà com fins ara durant tot el dimarts, i que fins al 18 de juny hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. A principis de juny, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, anunciava que un cop obert des d'un parell de dies abans el trànsit de mercaderies, els trens de passatgers podien reprendre el servei entre Rubí i Martorell a mitjans de juliol. Finalment, la data s'ha avançat un mes.

Paral·lelament, afegia que s'estava a punt de licitar els treballs per 23 milions d'euros per actuar al conjunt del túnel, més enllà dels 120 metres on s'ha estat treballant fins ara. Unes obres que no afectaran la circulació de trens.

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