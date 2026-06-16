ARA A PORTADA
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Congelada la prova pilot dels Mossos als centres educatius que havia d'arribar a Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Premis als millors Treballs de Recerca de Sabadell: aquests han estat els guardonats Sergi Gonzàlez Reginaldo
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La reforma de l'Artèxtil pel grau d'Infermeria s'enfila als 12 milions d'euros Aleix Pujadas Carreras
Rodalies recupera el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener
El temporal Harry va afectar el funcionament habitual de la línia