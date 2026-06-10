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Sant Cugat del Vallès

Tres detinguts per robar amb el mètode del fals operari

Els lladres van ser interceptats in fraganti, en plena acció en l'habitatge d'una persona gran

  • Policia Local de Sant Cugat -
Publicat el 10 de juny de 2026 a les 13:16

La Policia Local de Sant Cugat va detenir dimarts tres persones presumptament relacionades amb diversos robatoris a domicilis mitjançant el conegut mètode del fals operari. Després de detectar un vehicle sospitós que ja estava sota seguiment policial, el cos va organitzar un dispositiu de vigilància que va permetre interceptar els delinqüents just després d’haver sostret objectes de l’habitatge d’una persona gran al centre de Sant Cugat.

En una publicació a les xarxes socials, la Policia Local recorda que els falsos operaris acostumen a presentar-se al domicili fent-se passar per tècnics del gas, la llum o altres serveis per accedir a l’interior de l’habitatge i aprofitar-se de persones vulnerables. Entre els consells, recomanen no obrir la porta a desconeguts, demanar sempre acreditació, verificar qualsevol visita amb l’empresa corresponent i, davant de qualsevol dubte, trucar al 112. "La prevenció i la col·laboració ciutadana són claus per evitar aquest tipus de delictes", tanquen.

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