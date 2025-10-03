Salvador Sobral i Lucia Fumero enamoren Sant Cugat en l'arrencada del festival Petits Camaleons

El món va descobrir el to pausat i la veu de Salvador Sobral l'any 2017, quan va fer el salt a escala mundial en guanyar el festival d'Eurovisió a Kíiv (Ucraïna), però per a ell això pot arribar a ser més aviat una anècdota. Cites com les d'aquests dijous a Sant Cugat del Vallès són les que donen sentit a una carrera basada en l'amor per la música d'arrel, i que Sobral ha dut a l'escenari del Teatre-Auditori Emma Vilarassau de la mà de la pianista i cantant Lucia Fumero per donar el tret de sortida al festival Petits Camaleons, amb temes com 'Alma mía' o Tristeza dos dois'.
La cita s'allargarà tot el cap de setmana i aproparà grups com The Tyets, Doctor Prats o els Catarres al públic familiar, en format proper i amb acústica adaptada.
Una veu poderosa
Sobral és portuguès de naixement, però la vida el va dur a instal·lar-se a Mallorca, on va aprendre un perfecte català que el permet comunicar-se amb unes habilitats tan pròpies com si fos la seva llengua materna. El tema 'Amar pelos dois' no només va permetre que Portugal guanyés per primer cop a la història el festival d'Eurovisió i amb la qualificació més gran mai registrada fins llavors, 758 punts, també el va catapultar a la fama: "Ell ho explica com una anècdota, però això li va permetre donar-se a conèixer al món sencer i fer una carrera espectacular", ressalta el director del festival Petits Camaleons, Albert Puig.
La seva veu i el seu posat tranquil i emocional marcaven un perfil propi que aquest dijous va dur a l'escenari de Sant Cugat, i que ha compartit amb Lucia Fumero, filla del contrabaixista argentí Horacio Fumero. És un concert "molt exclusiu", segons Puig, donat que Sobral es troba immers en una gira amb Sílvia Pérez Cruz. "En Salvador em va cridar per trucar amb la seva banda fa dos o tres anys, i sempre ha estat molt fàcil musicalment i personalment, sorgeix tot de manera natural", explicava Fumero.
Un festival per a petits, un concert per a grans
El festival està orientat al públic familiar, sobretot als menuts de casa, però el concert inaugural es planteja com "una recompensa" per als pares i mares "que durant el cap de setmana arrossegaran criatures pel festival", diu Puig, de manera que està més orientat al públic adult.
"Els adults també som nens, i nosaltres som bastant nens, som tots uns Petits Camaleons", assegura Fumero. Sobral, per la seva banda, assegura que l'espectacle ofereix un recital amb la música que estimen i en diferents idiomes, com ara castellà, portuguès o francès.
En el concert, Sobral ha tingut unes paraules de record a les víctimes del conflicte a Palestina, i durant tot l'espectacle ha jugat en to de broma amb el públic, sempre amb la complicitat de Fumero. Entre les anècdotes més destacades van ressonar les paraules que va dedicar al seu cardiòleg, que l'ha seguit en tot el procés per tractar-lo de les seves dolències, i que era a la platea aprofitant que assisteix aquests dies a un congrés a Catalunya.
Àmplia oferta musical
La cita dona el tret de sortida a un cap de setmana de música al voltant del Teatre-Auditori, amb concerts d'artistes com Nil Moliner, The Tyets o els Catarres, combinant estils musicals a un format adaptat a les oïdes dels més petits de casa. Això permet programar altres conjunts, com Lildami, Flashy Ice Cream, Doctor Prats, Xiula, Suu i Mama Dousha.
La previsió de l'organització és tornar a assolir els 10.000 espectadors de l'any passat gràcies a una proposta "única a l'Estat", on artistes de renom ofereixen concerts expressament adequats per als infants en aspectes com la durada i l'impacte acústic.