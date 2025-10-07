ARA A PORTADA
Sense tràilers, amb més de 500 arbres nous i càmeres de seguretat: així serà la nova ronda de Collsalarca Aleix Pujadas Carreras
Resignació i desconcert pel macrotall a l'R3: "Hi ha conductors de l'autobús alternatiu que no sabien on anaven" Marc Béjar Permanyer
Carlos Ventura (Banc Sabadell) "Si l’opa triomfa, molts projectes de l'entitat amb la ciutat es perdran" Marc Basté Alujas | Albert Acín Serra
L’ICF finança amb 3,8 milions d'euros construcció de 35 habitatges de lloguer protegit a Sant Cugat
Està previst que les obres acabin el juny de l'any vinent