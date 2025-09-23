Sant Cugat traspassa el servei de bus urbà a l'AMB

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès han signat i formalitzat el conveni de col·laboració per a la prestació del servei de bus urbà del municipi. D’aquesta manera, l'AMB assumirà pròximament la titularitat i la gestió del servei, que fins ara anava a càrrec del consistori, i integrar-la dins del servei de Bus Metropolità. Una situació que s'estén a sis municipis més de la segona corona metropolitana. A l’acte del dimarts hi han assistit el vicepresident executiu de l’AMB, Antonio Balmón, el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Carlos Cordón, i l’alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès. El batlle ha titllat l'acord d'"històric". "Sant Cugat tindrà un servei d’autobús urbà a l’altura d’una ciutat de gairebé 100.000 habitants. Amb la compra de 27 autobusos nous i la futura licitació del servei, millorem la mobilitat i apostem pel transport públic".
El conveni estableix un termini de dos anys per licitar el servei, a comptar de la signatura. També preveu la possibilitat d’una pròrroga de fins a dos anys més, si una vegada transcorregut el termini inicial no s’ha produït l’adjudicació i implantació de la nova prestació del servei de bus urbà del municipi.
L'organisme metropolità abonarà a l’Ajuntament més de quatre milions i mig d'euros en concepte de la prestació del servei de bus urbà amb efectes retroactius des de l’1 de gener del 2024. Aquesta aportació es mantindrà fins a l’inici del nou servei, estimat en un termini de dos anys. La resta de costos no coberts per aquesta aportació anual (cost de renovació de la flota, increment del dèficit, lloguer de vehicles, revisió de preus) els assumirà l’Ajuntament.
Així mateix, i atesa la necessitat de renovar la flota actual, també s’ha acordat que l’Ajuntament adquireixi 27 nous vehicles. Aquesta compra s’efectuarà amb la participació i conformitat de l’AMB en l’elecció dels nous models. En el moment de l’inici del servei resultant del procediment licitador, estimat en un termini de dos anys, l’AMB se subroga en els costos d’adquisició de tots aquests vehicles i en la prestació del servei.
A banda de Sant Cugat del Vallès, ja són sis els municipis de la segona corona metropolitana que han traspassat els serveis de bus urbà a l’AMB: Molins de Rei, Cervelló, el Papiol, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Castellbisbal. A banda, l’AMB ha licitat recentment el servei de bus urbà de Cerdanyola del Vallès. També està treballant amb les dues localitats metropolitanes restants on el servei encara és gestionat pel consistori, Barberà del Vallès i Corbera de Llobregat.