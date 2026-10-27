El Departament de Salut ha donat a conèixer una proposta gràfica sobre com serà el nou Consultori Local de Sant Llorenç Savall, que haurà de substituir les instal·lacions actuals. L'objectiu és construir un edifici integrat en l’entorn amb diferents alçades, en sintonia amb els voltants. L’accés principal es farà per la placeta on es troben l’avinguda de Catalunya i el carrer de Vic. L’estructura s’alçarà amb murs de blocs de terra compactada i forjats unidireccionals de fusta laminada, que s’harmonitzaran amb el mur del carrer Vic i la Masia de l’Agell.\r\n\r\nAquesta és la proposta que fa l’arquitecte Simon Abellan, guanyador del concurs per a la redacció del projecte i la posterior direcció de les obres. La idea es va presentar la setmana passada en una reunió celebrada a Sant Llorenç Savall amb la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord, l’Ajuntament, Infraestructures.Cat i la direcció territorial de l’Institut Català de la Salut, entitat que presta el servei. Aquest tràmit és necessari perquè totes les parts implicades coneguin la proposta guanyadora i puguin fer observacions abans de la redacció del projecte. Està previst aprovar el projecte el novembre del 2027. Fonts de Salut consultades no avancen més detalls del calendari.\r\n\r\nEl futur Consultori Local, molt proper a l’equipament actual, vol donar resposta a les necessitats de la població, ampliant els espais disponibles per a un major confort de ciutadania i professionals. L’actuació permetrà a més comptar amb espais adaptats als estàndards assistencials actuals. Sant Llorenç Savall forma part de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Castellar del Vallès. Aquesta demarcació inclou el CAP de Castellar i el Consultori Local de Sant Llorenç Savall, que fins ara estava en un espai municipal cedit l’any 1988.\r\n