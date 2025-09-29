FOTOS | Una marea lila inunda Sant Quirze

Sant Quirze del Vallès va acollir diumenge la 22a edició de la Caminada del Mussol, organitzada pel Centre Excursionista de Sant Quirze del Vallès (CESQV). La trobada, de caràcter esportiu i familiar, va aplegar més de 500 persones en una jornada de natura i esport compartit.
La sortida es va fer des del Centre Cívic Can Feliu, on es van lliurar les samarretes a les persones participants a partir de les 8.30 h. A les 9.30 h es va donar el tret de sortida a la caminada, que enguany va oferir dos recorreguts de 6 i 10 quilòmetres. Els participants van poder escollir entre practicar senderisme, marxa nòrdica o trail running, adaptant l’activitat a tots els nivells i ritmes.
A més del vessant esportiu, la Caminada del Mussol va incloure un component de sensibilització social. Coincidint amb la proximitat del Dia Mundial de l’Alzheimer, commemorat el 21 de setembre, un dels avituallaments es va dedicar a aquesta malaltia, amb l’objectiu de conscienciar i donar suport a les persones i famílies afectades.
Enguany, com a novetat, es va demanar als participants que portessin got o cantimplora pròpia per reduir residus i fer de la Caminada una activitat més respectuosa amb el medi ambient.