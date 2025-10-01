Santa Perpètua dobla el percentatge de recollida selectiva amb els contenidors tancats

Santa Perpètua ha assolit aquest mes d’agost el 81% de recollida selectiva, segons ha informat la Regidoria de Medi Ambient que recull dades de l’Observatori del Consorci de Residus del Vallès Occidental. El juny, primer mes amb la implantació del nou sistema a tots els barris, es va registrar un percentatge que gairebé dobla a la del juny de 2024 que va comptabilitzar el 41,50% de recollida selectiva. Al juliol la xifra es va situar en el 79-80%, segons informa el consistori.
La regidora de Medi Ambient, Jésica Jiménez, ha mostrat la seva satisfacció per aquestes dades registrades amb la implantació del sistema de contenidors tancats que ha titllat d'“espectaculars”. L’edil ha expressat també que les dades superen els objectius fixats per la Unió Europea del 60% de recollida selectiva.
La recollida orgànica al juny es va situar en 220,54 tones, molt superior a les 96,04 comptabilitzades aquest mateix mes de l’any 2024. Al juliol la xifra va arribar a les 225,48 tones quan fa un any va ser de 94,18 tones. També hi ha hagut un notable increment en la recollida d’envasos passant de 62 tones el juny de 2024 a 170,52 tones aquest juny de 2025. Pel que fa al vidre s’ha passat de 32,38 tones a 34,36 mentre que paper i cartró s’ha incrementat més, de 57,20 a 70,83 tones.
Els contenidors tancats també han permès reduir la fracció de resta, segons ha destacat la regidora de Medi Ambient. Al juny de 2024 es van registrar 517,52 tones i el juny d’aquest any va disminuir fins les 178,56 tones. La xifra encara s’ha reduït al juliol i agost amb 167,46 i 133,68 tones, respectivament.