Bromes a les xarxes per una connexió en directe... des de la platja de Sabadell!

En les últimes hores ha plogut molt a Sabadell, però no tant perquè la ciutat hagi passat a tenir platja. Les xarxes socials s'han omplert aquest dijous de comentaris enginyosos per una connexió en directe al canal Antena 3 on informaven del temporal a casa nostra. La periodista repassava les incidències després d'un episodi de precipitacions torrencials i inundacions a la ciutat. Suposadament, ho feia, com mostraven en el rètol televisiu, des de "Sabadell (Barcelona)", un dels llocs més colpejats per l'aigua de les últimes hores.
Diversos espectadors, però, han advertit en les imatges un petit detall que, evidentment, mostra que la connexió no s'havia fet a Sabadell. Darrere de la reportera, apareix l'aigua de la platja al fons. Un fet que ha provocat la ironia de diversos usuaris. "Deu ser al Parc Catalunya... Però no hi veig els ànecs...", bromejava un d'ells. L'errada en la localització no ha passat desapercebuda per a perfils que acostumen a treure suc d'aquest tipus de situacions hilarants. "Maquíssima la platja de Sabadell, tu!", expressava un dels habituals.
Més enllà de l'anècdota, Sabadell ha estat aquest dijous notícia pel gran volum d'aigua acumulada durant el matí. Han caigut més de 40 litres per metre quadrat, deixant afectacions especialment en la mobilitat que han alterat les rutines dels ciutadans. El conjunt de la comarca recupera el pols després dels estralls causats pel pas del front. De moment, però, no hi ha novetats sobre l'arribada del mar a Sabadell.