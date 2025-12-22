Unes vacances de Nadal marcades per la pluja a Sabadell?

Aquestes vacances de Nadal estaran força marcades per la pluja i el fred, a Sabadell. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) marca un pronòstic passat per aigua de cara als pròxims dies a la ciutat. Principalment, segons la previsió meteorològica, es preveuen pluges esporàdiques aquest dimarts a la tarda, encara que el 24 de desembre, el dia abans de Nadal, el sol es deixarà veure al matí i a poc a poc s'anirà tapant el dia i anirà baixant la temperatura. El dia de Nadal, però, la probabilitat de pluja és força elevada durant tot el dia, així com durant el dia de Sant Esteve –quan arriba l'Ambaixador Reial a la ciutat– i l'endemà.
Respecte a les temperatures dels pròxims dies, es preveu que es mantinguin entre els 6 i els 8 ºC, aproximadament, durant aquest dilluns i dimarts. Alhora que es preveu l'aparició del sol, també s'espera un lleuger augment de les temperatures durant el dimecres 24 de desembre, sobretot a les hores de final del matí i el migdia. Aquesta tendència es mantindrà estable durant els dies festius i el darrer dissabte de l'any, tot i que, a partir del dilluns 29 de desembre, dia de Sants Innocents, es preveu una baixada substancial de les temperatures, amb mínimes de 2 ºC. Tot i això, durant l'episodi en què baixaran les temperatures, s'acabaran les pluges i no es preveu pluja el dia de Cap d'Any, encara que serà força fresc.