VÍDEO | Un tió de xocolata del Genescà apareix al programa de David Broncano: "Quin bon detall!"

Un client hi va anar i els va portar el detall

  • El tió personalitzat a 'La Revuelta' -
Publicat el 09 de desembre de 2025 a les 17:54
Actualitzat el 09 de desembre de 2025 a les 18:18

Des d'una botiga de Sabadell fins a les mans d'un dels presentadors més ben pagats del país. Un tió de xocolata del Genescà va aparèixer a televisió dilluns passat a la nit després que uns clients del negoci sabadellenc li portessin a David Broncano, en el seu programa 'La Revuelta' de Televisió Espanyola. Segons expliquen des de la xocolateria, "tot va començar fa uns dies, quan el Jose ens va dir que hi aniria [al programa] aquest dilluns, així que vam personalitzar-lo una mica i... s'ha fet la màgia!".

El tió, que va ser definit per Broncano com un "tronxo de xocolata", va agradar força al presentador: "Això és molt bonic. Ho puc obrir?", va dir mentre ho obria. "És senzill en el disseny, però mira que graciós amb aquesta careta", deia, mentre ensenyava a càmera la creació de xocolata. El públic es va fondre en aplaudiments i Broncano va trencar-ne un tros per fer el ja clàssic joc de llançar-li a Grison, una de les estrelles del programa, perquè s'ho mengi directament. "Ens surt massa fàcil, haurem de buscar una nova carambola", bromejaven. Així, gràcies al detall ideat per l'espectador sabadellenc i executat per la xocolateria Genescà, tot el país va poder conèixer un dels negocis més emblemàtics de la ciutat. 

