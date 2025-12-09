ARA A PORTADA
Farrés refà el govern després de la sortida de Junts: "Mantindrem els pactes que vam fer" Marta Ordóñez
-
Lluís Matas i Katia Botta acaten Junts i surten del govern de Sabadell: "No escollim marxar, ens obliguen a fer-ho" Marta Ordóñez
-
-
-
Mascareta obligatòria en hospitals, centres de salut i residències davant l'augment de contagis de grip Sergi Gonzàlez Reginaldo
VÍDEO | Un tió de xocolata del Genescà apareix al programa de David Broncano: "Quin bon detall!"
Un client hi va anar i els va portar el detall