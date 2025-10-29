Investiguen la suplantació d'identitat de Ricard Ustrell a la xarxa X

Un jutjat de Sabadell investiga la suplantació d'identitat a la xarxa social X del director de 'El matí de Catalunya Ràdio', Ricard Ustrell, que ho va denunciar als Mossos d'Esquadra a mitjans d'agost passat. Segons va avançar 'El Periódico', un desconegut va crear el 10 d'agost un perfil a X amb la seva foto i nom d'usuari, i, a més, donava informació sobre ell com premis rebuts i els noms dels fills. També s'autoubicava a Sabadell, ciutat natal del periodista, i responia a interaccions com si fos el mateix Ustrell. El jutjat ha demanat a X informació sobre aquest compte fals, que ja ha estat clausurat, per poder identificar l'autor.
El periodista va explicar als agents que feia un any aproximadament havia tingut un compte a X, però que havia decidit tancar-lo. Ustrell va explicar a la policia catalana que a causa de la seva professió com a periodista i per ser una persona de projecció pública, aquesta usurpació d'identitat podrien ocasionar un gran perjudici professional i personal, afectant la seva imatge i reputació negativament. L'expresentador de 'Col·lapse' també va comunicar l'existència d'aquest perfil fals a X.
Per intentar trobar l'autor, la mateixa policia va sol·licitar al jutjat de guàrdia de Sabadell que es requerissin a l'empresa propietària d'aquesta xarxa social dades sobre el compte fraudulent, que comptava amb 107 seguidors només dos dies després de la seva obertura. La fiscalia va avalar la petició de la policia i el jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que tramita el procés judicial, va ordenar la traducció de la sol·licitud a l'anglès i que es remetés a la seu de X.