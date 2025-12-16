VÍDEO | El dia que la guanyadora d'OT 2025 'va venir a l'encesa de llums de Sabadell'

L'edició d'Operación Triunfo va acabar dilluns passat després de tres mesos justos de música, entreteniment i joves demostrant el seu talent a dalt de l'escenari. Cristina Lora, una de les grans aspirants a lluitar per la primera posició des del primer dia, va guanyar el concurs després de fer grans actuacions setmana rere setmana i acabar-ho de rematar a la final amb una cançó en italià. "No havia parlat mai en aquesta llengua, però sabent que era l'última setmana vaig voler escollir aquesta cançó per posar-me un repte i no avorrir-me", va dir l'andalusa.
La vida dels concursants a l'acadèmia s'ha emès en directe durant tres mesos seguits i milers de persones han compartit àpats, assajos i tardes de sofà amb els joves d'aquesta edició. La mateixa guanyadora, que s'ha endut un premi de 100.000 euros, va regalar una curiosa anècdota a dins de l'acadèmia quan, després de ser escollida la preferida pel públic, va optar a fer una activitat a fora de l'acadèmia juntament amb el Tinho. Quan va tornar i els companys li van preguntar què havia fet, van inventar-se una rocambolesca història que va sorprendre'ls a tots: "Hem anat a Sabadell a encendre les llums de Nadal amb la Violeta Magriñán, la Marta Díaz i l'Illojuan", van dir-los, bromejant. "A més, ens han posat l'himne de l'edició i l'hem cantat amb la gent a la 'plaça principal'", agreguen. Els companys, incrèduls amb la surrealista tarda que havien viscut els dos concursants, van continuar preguntar-los com havia anat tot plegat fins que es van posar a riure i els van explicar que era tot una broma i que realment havien estat en un altre lloc.
Un concurs molt sabadellenc
Sabadell ha tingut una vinculació, directa o indirecta, força present al programa. Tres protagonistes que van actuar a la Festa Major de Sabadell han format part del jurat d'aquest any i han estat presents a cada programa des que va començar. A part, Judith Endje, ballarina professional, és la fundadora d'’Innedit Dance Complex, una escola de dansa de la ciutat, i ha estat professora de ball del programa. En la seva trajectòria ha coincidit amb artistes com Will Smith, Shakira i Lola Índigo, entre altres. “Fer classes regulars ja no em motiva tant, el que més m’agrada és l’escenari, molt seguit de rebre classes i de la part empresarial de l’escola”, deia en una entrevista al Diari. Finalment, Ten Productions, la productora musical fundada pels germans Toni i Xasqui Ten fa més de 35 anys ha estat treballant des que va començar el programa perquè els playbacks i tot el que envolta la part musical estigués a punt a l'hora.