Junts, en contra de l'increment dels impostos poques setmanes després de sortir del Govern de Sabadell

L'executiva de Junts per Sabadell ha decidit votar en contra de l'aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals "després d'analitzar que el govern municipal ha rebutjat la majoria de les al·legacions presentades durant el període d'exposició pública". Tan sols uns dies després de la decisió definitiva de sortir del Govern de Sabadell, els juntaires han decidit mostrar-se en contra de l'increment dels impostos impulsat pel PSC, encara que, inicialment, votessin a favor al Ple Municipal que es va celebrar el passat divendres dia 10 d'octubre. ERC, la Crida, el PP, el regidor independent i l'extrema dreta van votar en contra, mentre que Sabadell En Comú Podem es va abstenir de la votació, a l'espera de respostes a les al·legacions que van presentar. La majoria, rebutjades.
Quins són els motius de la decisió?
Segons Junts per Sabadell, el mandat actual va començar amb una pujada “desmesurada” de la fiscalitat local que ha tingut un impacte directe sobre les famílies sabadellenques. La formació considera que, en el context actual, amb dificultats creixents de les classes mitjanes i populars per arribar a final de mes, “toca congelar els impostos", no seguir una política "incrementalista" i tenir "una millor gestió municipal". Segons informen des del partit que ha passat a formar part de l'oposició recentment, "la política fiscal ha estat una de les principals discrepàncies que Junts va plantejar al PSC quan formava part del govern municipal". De fet, asseguren que hi ha hagut diverses línies vermelles, com la necessitat de contenir la pressió fiscal, millorar l’eficiència en la gestió i exigir més recursos, entre altres, que han acabat "precipitant la sortida de Junts del govern".
Un dels elements que ha acabat de decantar la decisió de votar en contra és el "rebuig sistemàtic de les al·legacions presentades". Entre les propostes rebutjades hi havia l’ampliació de bonificacions de l’IBI per a famílies nombroses, monoparentals i persones amb discapacitat; l’augment dels anys de bonificació per als Habitatges de Protecció Oficial; incentius a l’autoconsum energètic i a les comunitats energètiques; una progressivitat més elevada en l’IBI sobre habitatges buits; bonificacions per comportaments ambientalment responsables en la taxa de residus, així com la congelació dels impostos prevista per al 2026.
Des de Junts, finalment, lamenten que el govern "s'hagi tancat en banda" a escoltar aquestes propostes i sentencien que "no podem donar suport a unes ordenances que podrien ser molt millors i que continuen apujant impostos a unes famílies que ja no poden més".