56 intervencions quirúrgiques en la darrera comissió mèdica i quirúrgica al Sàhara Occidental

La comissió mèdica i quirúrgica del Parc Taulí que a principis del 3 al 7 de novembre va viatjar fins als campaments de refugiats del Sàhara Occidental, va realitzar un total de 810 visites ambulatòries i 56 intervencions quirúrgiques als pacients que van poder assistir durant els dies de la seva estada solidària, a més a més de la formació que van poder oferir als mateixos professionals assistencials que treballen als dispensaris i als hospitals de la zona.

Les dades es van donar a conèixer ahir, en el decurs d’una roda de premsa organitzada a l’Ajuntament de Sabadell, que va comptar amb la participació d’una de les professionals participants del Parc Taulí, la infermera Anna Rodríguez, i amb la presència de la directora executiva de l’Hospital de Sabadell i Albada, Cristina Carod, que també va viatjar amb aquesta comissió.

Els assistencials del Parc Taulí van formar part d’una delegació coordinada per l’Ajuntament de Sabadell, sota la gestió de l’entitat sabadellenca Taller d’Art, Cultura i Creació (TACC), que també va comptar amb la participació de joves estudiants de l’institut Ribot i Serra i de l’Escola Illa de Sabadell, els quals van portar a terme altres activitats de dinamització adreçades a infants i joves.

La comissió mèdica i quirúrgica ha estat formada per un total de 12 professionals del Parc Taulí de diferents àmbits (Pediatria, Anestèsia, Cirurgia, Infermeria quirúrgica i d’hospitalització, TCAI quirúrgic, Radiologia i Direcció Executiva HS).

Anna Rodríguez va presentar el resum de l’activitat realitzada per aquesta comissió, que va realitzar un total de 249 visites a pacients adults, dels quals 90 eren tributaris de cirurgia. D’aquests, es van poder realitzar un total de 56 intervencions, la majoria d’elles colecistectomies. “El gran repte que teníem era incorporar la laparoscòpia, pels múltiples avantatges que comporta per al pacient, i ha estat tot un èxit, ja que hem pogut fer 19 intervencions amb aquesta tècnica“, ha explicat Rodríguez. Els assistencials també han fet formació a altres professionals tant a quiròfan com a hospitalització.

Delegació de cinc municipis

Al mateix temps que els professionals del Taulí, representants de sis municipis, Caldes de Montbui, Castelldefels, Montornès del Vallès, Sant Adrià del Besòs, Alella i Sabadell, també van ser a Tindouf (Sàhara Occidental) per conèixer la realitat dels campaments i, alhora, fer seguiment dels projectes que s’hi impulsen o als quals es dona suport.

Els participants van poder visitar el laboratori de genèrics a l’Hospital Nacional de Rabouni, la fàbrica de lleixiu, la fàbrica de sabó a Smara, el Centre de Joventut de Smara, l’Escola d’Art, la Farmàcia Central, els horts solidaris, una granja de pollastres i una piscifactoria, l’Hospital d’Smara, instal·lacions del centre UjSario, biblioteca Bubisher i la casa de Rosanna Beri, que atén infants discapacitats.