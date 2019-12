Les Beques Taulí distingeixen 28 projectes de recerca amb una dotació total de 130.000 euros

L’Auditori Taulí ha acollit aquest dijous l’entrega de les Beques Taulí i del programa Intensifica’T de la Fundació Banc Sabadell que promouen la recerca entre els professionals del centre hospitalari. En total s’han premiat 28 projectes amb una dotació total de 130.000 euros.

Les Beques Taulí 2019, que entrega la Fundació Parc Taulí, han reconegut 22 projectes dels 65 que hi optaven, amb assignacions econòmiques que sumen 70.000 euros. Es destinaran a incentivar la recerca i potenciar els grups acreditats de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí I3PT que tenen projectes relacionats amb genètica, oncologia o teràpies cel·lulars, entre altres.

D’altra banda, el programa Intensifica’T ha premiat 6 projectes de 14 que hi optaven. És un programa de beques dirigit a professionals assistencials del Taulí que lideren projectes de recerca. Aquestes ajudes els alliberen de la seva activitat durant un període de 12 mesos per poder dedicar-se a investigar d’una manera més intensiva. En aquest cas, en total els sis guanyadors rebran diferents quantitats que entre totes sumen 60.000 euros. Els projectes guanyadors fan referència a la investigació translacional en el pacient crític, la recerca sobre la inflamació de les vies aèries i patologia del son i una malaltia minoritària, els trastorns cognitius-conductuals: Síndrome X Fràgil (SFX), entre altres. Tots els projectes es poden consultar aquí.

Triangle Sabadell-Taulí-UAB

Durant l’acte d’entrega de les beques el president de la Fundació Parc Taulí, Francesc Gòdia, ha explicat que la ciutat, l’hospital i la UAB són els “principals pilars” de l’entorn del Parc Taulí i ha desitjat que l’esforç que fan cada vegada “es vagi consolidant més”. Gòdia ha remarcat la importància que tindrà per la Fundació la nova seu de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí I3PT, la nau Bosser al costat de la Torre de l’Aigua, tant per l’activitat de recerca com pel repte que té la fundació de donar-la a conèixer més a la ciutadania, fent així també un acte de transparència.

En aquesta línia també s’ha pronunciat el vicerector de Recerca de la UAB, Armand Sánchez, ha assegurat que el triangle Sabadell-Taulí-UAB “és estratègic” per la universitat, per “impulsar i ajudar” l’I3PT. L’acte d’entrega de les beques ha comptat, a més, amb la participació general del Taulí, Joan Martí; el director de Recerca i Innovació del Parc Taulí, Lluís Blanch; i la regidora de Salut de l’Ajuntament, Sonia Sada, i una conferència del director de l’Institut de Ciències Fotòniques, Lluís Torner.