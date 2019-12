Claudi Martí: “Sóc molt exigent i a l’any li poso un 8”

El Club Natació Sabadell ha celebrat aquest dijous el dinar de Nadal amb la premsa al restaurant del Club, ubicat al centre Gran Via. Entre els assistents, a més del president Claudi Martí i part de la Junta Directiva, han assistit els esportistes Mati Ortiz, Marina García, Álex Castejón, Cata Corró, Óscar Carrillo, Emma Garcia i Jordi Morales.

Enguany, el Club ha acomiadat un any molt profitós en l’àmbit esportiu, especialment, amb el waterpolo femení on l’equip nedador va aconseguir, entre altres títols, la cinquena Copa d’Europa després d’una remuntada històrica davant l’Olympiacos. Martí, que es troba en l’equador del seu mandat, ha valorat molt positivament un èxit que va més enllà d’una copa continental: “és evident que els èxits esportius els mesurem pel nombre de títols, però això també és l’èxit del model esportiu que vam iniciar ara fa tres anys sense renunciar a moltes de les coses que havia tingut tota la vida, com la de lluitar per títols“, ha assegurat.

Martí, que de cara al 2020 ha demanat “èxits, sort i salut“, ha puntuat l’any amb un 8 perquè, tal com ha reconegut, “la gent em dirà que podria posar una nota més alta però jo sóc molt exigent. Si agafem la part més mediàtica amb els èxits femenins, estaríem al 9“, ha comentat. En la mateixa línia, ha volgut destacar “el traspàs viscut amb el masculí d’una manera ordenada i sense fer soroll” i la consolidació del Club com a referència en el món de l’aigua en un any on ha acollit un open d’Espanya, entre altres competicions, i que de cara l’any 2020 serà la seu de la Copa de la Rei i de la Reina: “el fet d’organitzar aquests esdeveniments ens posiciona com un club capacitat per ser l’escenari de grans competicions“, ha finalitzat un orgullós Martí.