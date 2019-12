L’Ajuntament anuncia l’execució de la compra del pàrquing del Passeig de la Plaça Major

L’Ajuntament de Sabadell ha anunciat l’execució de la compra del pàrquing soterrat del centre, que es troba entre el Passeig de la Plaça Major i el Passeig Manresa. Es tracta d’una infraestructura que es va originar amb el perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) a la ciutat i amb la creació de la nova estació del centre, al setembre del 2016, però que mai ha entrat en funcionament.

El consistori destinarà 4,8 milions d’euros a la compra, que s’ha pogut dur a terme un cop la interventora hi ha donat el vist-i-plau. Es farà oficial el 24 de desembre, amb un ple extraordinari.

L’anunci l’ha fet de manera oficial l’alcaldessa, Marta Farrés, en el marc del tradicional esmorzar de Nadal que s’ha celebrat aquest dijous al matí. La previsió és poder fer front a l’import abans que acabi l’any, de manera que es pugui aprofitar la partida consignada per a l’exercici 2019, d’acord amb la modificació del crèdit aprovada al ple municipal de setembre amb els vots a favor del govern (PSC i Podem) i l’abstenció de Junts per Sabadell i Ciutadans.

“Un cop al 2020 haguem fet la part administrativa, saltarem al 2021 amb la part important de l’operació, i entre finals del 2021 principis del 2022 comencin les obres”, ha explicat Farrés. D’aquesta manera, no preveu poder tenir els treballs acabats aquest mateix mandat, si bé al 2023 podrien haver acabat. Entre altres millores, es mirarà de reduir l’amplada de l’accés del Passeig Manresa, a la vegada que es preveu que l’accés de la plaça del Pedregar i la sortida del carrer del Sol quedin eliminades, amb la previsió que quedin només habilitats per casos d’emergència.

La situació actual

L’aparcament és, ara mateix, un espai buit, el no res al bell mig de la ciutat, amb dues plantes subterrànies. Ocupa l’espai que hi ha comprès entre el carrer i l’estació. Propietat d’FGC, es va idear per acollir un aparcament soterrat i dinamitzar, així, la possibilitat d’arribar en cotxe fins el centre i facilitar la connexió amb el tren, però també per ajudar a dinamitzar comercialment el centre. Tot i això, durant el mandat passat es va valorar destinar-ho a altres usos que no fossin l’aparcament de vehicles, una opció, però, que mai va acabar de convèncer.

La voluntat del govern passa per reprendre la seva posada en funcionament, i per aquest motiu el primer pas és adquirir-ne la propietat. Un cop sigui de la ciutat, caldrà treballar en el projecte per posar-lo en funcionament, i això passarà, d’entrada, per connectar-lo amb l’aparcament soterrat ja existent sota la plaça Doctor Robert, tal i com ja es preveia en el projecte inicial. Això, però, requerirà rescatar-lo, una infraestructura que actualment gestiona l’empresa Saba.

De fet, la firma ha registrat fortes pèrdues en l’explotació d’aquest aparcament, entre altres per les obres que el centre ha experimentat en els darrers anys, les més destacades les del Passeig de la Plaça Major per crear l’estació del ferrocarril. Amb tot, el tancament de l’accés que hi havia originàriament al Passeig de la Plaça Major, i que va quedar clausurat al 2009 per les obres en superfície, van dur empresa i consistori a enfrontar-se judicialment, donat que la firma considera que es va vulnerar el contracte signat al 1988, i que expira al 2029.

Això demanarà temps, de la mateixa manera que ho requerirà habilitar els accessos, que ara mateix es troben al passeig Manresa, just a tocar amb el carrer les Valls.

Urbanització del Passeig

Farrés també ha apuntat que el Passeig de la Plaça Major haurà de redefinir-se, assegurant que el dibuix que finsa ara tenia l’Ajuntament (que no era un projecte, ha destacat) tenia certes mancances. Es tracta d’una tasca que ha assumit el cap d’Urbanisme, que té experiència en localitats com Sant Cugat, on les zones ajardinades imperen en el teixit urbà.

“Hi havia un primer esbós i l’hem dotat de més verd, i no comptem amb la pèrgola prevista, ens hem acostumat a un passeig diàfan, amb una línia visió que veus fins el final, i la pèrgola tenia un cost d’un milió d’euros i ara els podrem traspassar a tenir més zones verdes, a part d’un punt d’aigua i llum”, ha explicat Farrés. L’alcaldessa preveu que entre el primer o el segon trimestre de l’any vinent es pugui tenir un primer dibuix elaborat, i que quedi fet en aquest mateix mandat. “I tancat ja d’una vegada el debat del Passeig”, sentencia.