El Japó premia un manga sabadellenc

El dibuixant Jonatan Cantero (Sabadell, 1988) acaba de guanyar una medalla de plata al Festival Internacional de Manga del Japó, gràcies a la seva obra Korokke y la chica que dijo no. Cantero explica que la història de Korokke va néixer fa tres anys. “Vam treballar la narració i després vam llençar un crowdfunding, amb el qual vam aconseguir els diners per poder publicar-lo”, recorda Cantero.

Parla en plural, ja que col·labora estretament amb Josep Busquet, guionista que visita sovint la ciutat i que manté una estreta relació amb Sabadell Còmics.

Dit i fet, Korokke y la chica que dijo no arribava a les llibreres el juny del 2018. Pocs mesos més tard, Cantero rebia una oferta d’una empresa d’animació, establerta a prop de Brighton. I marxava cap al sud d’Anglaterra per un any, d’on ha tornat a Sabadell definitivament fa una setmana. Korokke, però, també estava cridat a fer el seu recorregut: com ara, que any i mig més tard ha estat premiada en l’àmbit internacional.

De fet, aquests premis els atorga el Ministeri d’Exteriors del Japó als artistes d’arreu del món que contribueixen a donar a conèixer la cultura manga, juntament amb l’Associació d’Editors de Manga, que enguany ha conformat un jurat encapçalat per Satonaka Machiko. En aquesta 13a edició, de fet, han rebut fins a 345 propostes de 66 països.

De tots ells, Cantero ha estat un dels quatre afortunats, ja que els premis distingeixen una medalla d’or i tres de plata. Tots ells estan convidats a la cerimònia de lliurament dels premis, el pròxim 18 de febrer del 2020, a Tòquio.

De fet, la medalla d’or ha estat per a Guy Lenman (Israel), amb l’obra Piece of Mind. Els altres dos medallistes són Pitsinee Tangkittinun (Tailàndia), per My little kitchen in summer season; i Guilherme Petreca (Brasil), per Ye.