Sense el Drinkking, queden onze locals d’oci nocturn

La nit sabadellenca ha perdut un establiment més després del tancament de la històrica discoteca Drinkking, situada a la Zona Hermètica. Segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, només queden onze llicències actives de discoteques i bars musicals. Aquesta és la fotografia de la ciutat poc abans d’aplicar la suspensió d’un any en els permisos d’activitat d’establiments considerats “polèmics” pel Govern.

Sabadell es prepara per a una suspensió de llicències que ha de servir per repensar la regulació i la ubicació dels locals d’ús recreatiu, religiós i turístic els propers anys. El motiu de pes darrere de la decisió és l’oposició veïnal que susciten els que hi ha en l’actualitat, amb llicència vigent i que en principi no s’haurien de veure afectats per la moratòria, que es preveu aplicar a partir del primer trimestre del 2020. Però de quants locals parlem? Segons fonts municipals, en total hi ha 117 establiments, que es reparteixen per la ciutat.

A banda dels 11 locals d’oci nocturn, el gruix principal dels locals en el punt de mira són els pisos turístics, amb 52 llicències d’usos actives (44,4%). Els segueixen 21 establiments de fumadors de cànnabis (17,9%) i 20 locals religiosos (17,1%). Pel que fa a les cases de jocs i apostes, en consten tres en el recompte de l’Ajuntament, i només dos establiments de naturalesa sexual.

El ‘tardeo’, l’anti-discoteca

La totalitat de locals d’oci nocturn que queden a Sabadell són bars musicals. No hi ha cap discoteca. “Hi ha hagut una cacera de l’Ajuntament. S’escolta molt el veí i a la mínima que hi ha una queixa, et trobes amb problemes”, exposa al D.S. un empresari. Darrere hi ha polítiques, però també un canvi de model de l’oci: s’aposta menys pels grans complexos amb una important aglomeració de persones i es decideix pel que ja s’anomena tardeo, espais de proximitat pensats per fer festa a la tarda i al vespre. A Barcelona, ja s’han fet passos en aquesta línia, sobretot potencials als problemes de seguretat ciutadana i contaminació acústica, problemes similars als sabadellencs.

“Volem protegir el comerç de proximitat davant dels jocs d’apostes i els locals de festa”, expliquen des de l’ajuntament de la capital catalana. Aquesta mateixa setmana, el govern de Colau ha agafat les competències sobre el Port Olímpic –un dels centres d’oci nocturn barceloní– per reconvertir l’espai de discoteques en una zona per a activitats nàutiques. Al barri de Sant Antoni també s’han aplicat restriccions. És l’alternativa actual en un negoci en transformació.