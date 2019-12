En portada: ‘A un pas de comprar el pàrquing’

Tot i la predominant fotografia nadalenca de la portada –dediquem bona part de l’edició a les activitats que es faran aquests dies a Sabadell– la notícia principal del dia és la compra del pàrquing del Centre, que l’Ajuntament ha anunciat que s’aprovarà definitivament el 24 de desembre. El projecte, ha confirmat aquest dijous l’alcaldessa, consisteix a unir l’equipament amb el pàrquing del Doctor Robert. Les obres podrien començar a finals del 2021.

En portada també hi trobareu un tema de Ciutat i un de Diners. El primer és el paper clau del grup municipal de Junts per Sabadell per aprovar les ordenances per al 2020. I la segona, els vint anys de Josep Oliu com a president del Banc Sabadell, que analitzem en pàgines interiors amb testimonis de primera mà.