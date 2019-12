Llum verda als impostos municipals de 2020: aquests són els principals canvis (i pujades)

El ple municipal ha aprovat les taxes i els impostos municipals pel 2020. L’IBI pujarà finalment un 2%, tal com preveia el Govern. Junts per Sabadell ha votat a favor de les ordenances fiscals i ha donat la clau perquè el govern de Farrés tingui la majoria necessària per fixar els nous preus i taxes.

L’actualització dels impostos pel 2020 són el pas previ per l’aprovació dels primers pressupostos de l’executiu, que previsiblement tiraran endavant en el primer trimestre de l’any vinent. Els comptes actuals –els darrers del govern quadripartit– es veuran prorrogats fins aleshores. La votació ha tingut un valor simbòlic perquè és una mostra de les aliances del mandat, amb Junts com a soci preferent de l’executiu del PSC i Podem. Amb les ordenances aprovades, així queden els principals impostos de l’Ajuntament de Sabadell.

Pujada general d’impostos

Els impostos pujaran en termes generals. El Govern considera que s’han d’incrementar per revertir la congelació dels impostos de l’any passat i així incorporar la pujada de l’IPC dels darrers dos anys. L’Impost sobre els Béns Immobles (IBI) i la taxa de residus són els més afectats, amb una pujada general del 2%. També es veurà afectat l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que s’incrementa finalment un 1%, com la taxa de mercats.

No obstant això, hi ha 14 impostos i preus públics que no es veuran incrementats, entre els quals figuren la plusvàl·lua sobre els terrenys, el cost del servei de grua i l’impost de circulació. Tots ells queden congelats.

Ajudes ‘verdes’

Mentre la congelació de l’impost de circulació beneficia tots els vehicles, independentment del seu grau d’emissions, Sabadell impulsa tota una sèrie de mesures verdes per incentivar els vehicles elèctrics i híbrids, una assignatura pendent a la ciutat.

El govern ha incorporat les modificacions proposades per Junts per Sabadell i la Crida per combatre l’emergència climàtica. Així, s’amplia la bonificació sobre els vehicles de tracció mecànica per tots els vehicles híbrids, que tindran un descompte del 70% a partir d’ara (en comptes d’un 50%).

Els híbrids de gasolina i dièsel amb etiqueta Eco, fins ara exclosos dels descomptes de la zona blava, pagaran a partir d’ara la meitat en els parquímetres sabadellencs. Amb aquesta mesura, Sabadell s’aproxima a les ciutats catalana de referència i a les poblacions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Reduccions per a empreses i col·lectius vulnerables

Malgrat la pujada general prevista, s’aplicaran un seguit d’ajudes pensades pels col·lectius socials més vulnerables i la promoció de l’activitat empresarial. Tal com havien proposat ERC i Junts, els preus dels serveis d’atenció domiciliària i la taxa d’ús de centre cívics, educatius i culturals quedaran congelats pel 2020.

Pel que fa a les entrades a la piscina municipal, s’aplicarà una rebaixa del 15% per les famílies monoparentals i nombroses. En episodi de calor, fins arribar a un 80% de la capacitat, les piscines seran gratuïtes. Pel que fa a la promoció d’empreses, es reduirà la taxa de residus en un 60% per les obres amb una durada d’entre 3 i 6 mesos i fins a un 80% en el cas de les obres amb una durada superior a més de mig any.

Junts, l’aliança clau

El Govern ha estès la mà i ha aprovat les ordenances gràcies al vot de Junts per Sabadell, després que l’executiu hagi acceptat la majoria de les 22 esmenes proposades a les ordenances fiscals. És una mostra més de bona sintonia entre l’executiu de PSC i Podem i els postconvergents. La portaveu de Junts, Lourdes Ciuró, ha celebrat el resultat de les ordenances: “Es rebran més i millors serveis” i ha assegurat que s’ha volgut protegir les persones “més vulnerables” i les polítiques de creació d’ocupació.

En sintonia, des del Govern, tant els portaveu socialista com podemista han posat èmfasi en la voluntat d’acord per elaborar les ordenances. El tinent d’alcaldessa Pol Gibert (PSC) ha expressat el seu agraïment a Junts per Sabadell, mentre Podem ha fet un posicionament més polític. “No és un gran canvi, és una actualització, com és habitual quan es comença el mandat”, ha valorat la tinenta d’alcaldessa Marta Morell (Podem), que ha assegurat que la seva formació mai “es trobarà en els discursos anti-impostos”.

Tota l’oposició, fins i tot Junts per Sabadell, han lamentat l’increment general dels impostos del 2%, més per la forma que no pas per la pujada en sí. Des d’ERC, la regidora Èlia Soriano ha expressat de forma molt crítica: “Es puja per a tothom. Suposa multiplicar per set l’IPC a Catalunya. No és progressiu ni progressista”, ha lamentat. “No hi estem en contra, però l’increment ha de ser progressiu”, ha afegit Anna Lara (Crida), que ha assegurat que el Govern no sap “perquè ingressa més”. “No sabem quina voluntat política hi ha al darrere”, ha sentenciat l’anticapitalista. Gibert (PSC) ha contestat amb contundència: “Ens volen donar lliçons quan vostès van construir zero pisos en quatre anys“.

Des de Cs, el regidor José Luis Fernández ha exposat que troben a faltar un “detall fiscal amb la classe mitjana”, que no està inclosa “en cap bonificació”. “Pugen de manera indiscriminada la taxa de residus”, ha exposat a tall d’exemple. Cs, que es posicionava com a possible soci del Govern, ha votat en contra de les ordenances.