L’OAR Gràcia no pot donar la sorpresa al camp del líder (34-26)

El Sant Martí no va permetre la sorpresa i va poder tancar l’any imbatut amb la victòria contra el Gràcia, potser amb la difrència en el marcador un pèl inflada i enganyosa, però significativa del potencial del líder i del partit seriós que va efectuar per acabar amb les il·lusions dels verd-i-blancs. El Gràcia no va tenir un dia especialment inspirat en atac, que no vol dir que no generés ocasions i plantés cara, sinó que en va desaprofitar més del compte i no va tenir un comportament regular en les seves possessions.

Es va trobar amb un Gerard Esparza que, a la porteria, va ser un dels puntals del Sant Martí. D’entrada ja va evitar que Gràcia obrís marge en el marcador en els primers minuts, quan va deixar veure que anava a totes (5-5). La igualtat va continuar fins el 12-12, punt en què es va trencar a favor del Sant Martí, més eficaç i menys pressionat arran el parcial 5-1 que posà fi a la primera part (17-13). Camí del vestidor, el Gràcia lamentava especialment els tres 7 metres no transformats.

A l’inici de la segona, va ser el porter Enric Gonàlez qui va evitar mals majors per al Gràcia. Això va permetre que els dos gols de Tonchi Vàzquez el tornessin a ficar dins el partit amb opcions a fer saltar la banca (22-20). A falta de 9 minuts tot seguia igual d’emocionant (26-24), però l’exclusió de Guillem Correro va precipitar els esdeveniments. Sant Martí no va desaprofitar la superioritat per tornar a obrir marge i deixar tocat al Gràcia (29-24), que acabà descentrat, precipitat, sense gaire encert i rendit a l’evidència. La derrota li fa perdre la tercera posició, ara en poder del Granollers a qui precisament tindrà de rival en el primer enfrontament del 2020.