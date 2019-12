El Parc Esportiu de Nadal obre les portes

Des d’avui a la tarda i fins dimarts al matí, la Pista Coberta d’Atletisme de Sabadell serà l’escenari de nombroses activitats exclusives per als inscrits a qualsevol de les modalitats de la Cap d’Any Race per a totes les edats. La intenció dels organitzadors, que esperen la visita de 7.000 assistents, és convertir una cursa d’una tarda en una autèntica festa del Nadal. Des de consells nutricionals bàsics amb el Clínic Healthy Food, a clínics de nutrició per a esportistes de fons amb la presència de l’atleta Miquel Blanchart, exhibicions de bike trial amb les germanes Mireia i Gemma Abant, relleus infantils o gimcanes de bicicletes, entre altres activitats.

Més de 1.600 inscrits

Paral·lelament al Parc Esportiu de Nadal, les inscripcions a la Cap d’Any Race avancen a bon ritme. Al tancament de l’edició d’aquest divendres, més de 1.600 corredors ja s’havien apuntat a participar en la cursa del pròxim 31, amb sortida i arribada a la plaça de la Creu Alta, en una de les tres modalitats: cursa infantil, 5 i 10 quilòmetres. Fins al dilluns 30 les inscripcions estaran obertes per apuntar-se a un dels esdeveniments esportius més rellevants de la ciutat. Des de l’organització s’espera que la 9a edició torni a ser històrica amb un nou rècord de participació, aquesta vegada, per sobre de la barrera dels 3.000 corredors.