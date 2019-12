El Parc de Nadal farceix de llufes la plaça de Sant Roc

Amb cares de concentració i colzes desplegats, nens i nenes viuen artísticament el Dia dels Sants Innocents, a la plaça de Sant Roc. S’entretenen resseguint la silueta de la llufa amb traç de retolador, la retallen curosament i farceixen d’imaginació el ninot, acolorint-lo. N’hi ha de ratllades i de senzilles, altres vestides amb jersei i pantalons i algunes amb el cos ple de gomets, pigalls i cors. La majoria, somriuen.

El taller de pintar llufes forma part de la gimcana del Parc de Nadal del Centre de Sabadell, que va aterrar aquest divendres. Aquest cap de setmana, també n’hi haurà un a la plaça del Pi, a Ca n’Oriac, i a la plaça de la Creu de Barberà. S’hi organitzaran activitats dirigides als més petits.

VÍDEO |🎄Matí de llufes al Parc de Nadal de la plaça de Sant Roc https://t.co/aIaOq8S4mZ #Sabadell pic.twitter.com/moDnLNTMCq — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) December 28, 2019

Al Parc de Nadal del Centre, a més, hi ha instal·lats inflables, un arbre gegant on penjar-hi desitjos i hi ha jocs tradicionals. També es reparteixen unes 800 llufes de pa, acompanyades de xocolata calenta.