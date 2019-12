La Cap d’Any Race continua guanyant adeptes

La ciutat s’ha fet seva la Cap d’Any Race. La cursa, que recorrerà els carrers de Sabadell aquest 31 de desembre ha aconseguit una xifra d’inscripcions insòlita en les 9 edicions que ja s’han celebrat d’aquest esdeveniment esportiu. Entre les tres modalitats, els 5 km, els 10 km i la cursa infantil, ja hi ha més de 2.200 corredors apuntats.

“Si una cosa ha aconseguit aquesta cursa, és que la gent l’ha incorporat com una part més en les festes nadalenques”, explica Aleix Muñío, director de la Cap d’Any Race. El Parc Esportiu de Nadal, un centre neuràlgic ple d’activitats per als més petits a la Pista Coberta de Catalunya d’Atletisme, ha contribuït a engrandir l’esdeveniment: “Volíem continuar reinventant-nos, sense acomodar-nos. La inquietud ens ha fet arribar fins on som ara. Ens vam preguntar com podíem fer que aquesta cursa encara cobrés més valor afegit per a la gent, la manera d’oferir més servei i que tingués més retorn per als usuaris. Per això la vam ampliar amb el Parc, que no en té ni la cursa de cap d’any de Barcelona”. Així doncs, amb el preu de l’entrada, no només es paga per tenir un dorsal per córrer la cursa, sinó també per a inflables, jocs, tallers i moltes activitats més.

La Cap d’Any Race va adreçada als atletes populars. En aquesta edició, el recorregut variarà lleugerament, per la qual cosa es preveu que es rebaixin els temps. La cursa no només és un atractiu per als sabadellencs, sinó també per a corredors d’arreu de la comarca, del Maresme, del Vallès Oriental i del Bages.

Diferents entitats de la ciutat han fet possible aquesta edició: “S’ha trencat el tòpic que a Sabadell, cadascú va per ell. En l’organització s’han implicat les entitats esportives més importants de la ciutat: el Consell Esportiu, el Club Natació, el Centre d’Esports Sabadell, la Joventut Atlètica… Totes elles han deixat de banda particularitats i s’han ajuntat”, ressalta Muñío.