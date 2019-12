La Grossa deixa part d’un cinquè premi a Sabadell: 65.000 euros en total

El sorteig de Cap d’Any de Loteries de la Generalitat de Catalunya ha estat generós amb el Vallès. A Sabadell ha deixat un dels tres cinquens premis: 5.000 euros per bitllet. El número agraciat ha estat el 82536, i s’ha venut parcialment a la Llibreria-Papereria Rutés de Sabadell i a la ciutat de Barcelona. Al Vallès ha caigut també la Grossa (200.000 euros per bitllet), que ha tocat parcialment a Terrassa (número 26845). El segon premi (número 22418)s’ha venut, en part, a Sant Cugat: 65.000 euros per bitllet.

“Ens ha anat d’un número que no ens toca també la Grossa!”, diu la Salut Rutés, de la lliberia sabadellenca on ha tocat el cinquè premi, “en comptes d’un 2, teníem un 7. Però estem molt contents d’haver repartit el cinquè al barri”. La papereria, situada al passeig dels Almogàvers número 3, ha venut tretze bitllets de la sèrie guanyadora: 65.000 euros en total. A més, com que el número 76845 té les quatre xifres finals coincidents amb la Grossa, també els toquen 1.000 euros per bitllet. “D’aquest número els vaig vendre tots! 45!”, diu la Salut. En total, doncs, entre els billets del cinquè premi, i els de les quatre xifres coincidents, 105.000 euros de la Grossa s’han quedat a Sabadell. “Aviam si tot plegat serveix perquè més gent vingui a la Creu de Barberà i ens facin més cas”, rebla la Salut.

La Grossa, a Terrassa

El primer premi del sorteig d’aquest 2019 ha tocat al número 26845. Quinze bitllets s’han venut en un supermercat Esclat de Terrassa, catorze més al Carrefour de Santa Susanna (Maresme) i dos més a Barcelona. També s’ha venut un bitllet des d’una papereria de Salt, un més des de Palafolls i un darrer bitllet s’ha distribuït des de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). El primer premi del sorteig està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet, el que suposa 20.000 euros per cada euro jugat. Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros, la coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran 1.000 euros (és el cas de la Lliberia Rutés), si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les dues últimes 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 5 com el primer premi recuperaran els 10 euros invertits. En total, el sorteig ha repartit a tot Catalunya un total de 30 milions d’euros.