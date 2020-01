La xarxa fa mofa sobre el primer nadó de l’any: de Sabadell o de Terrassa?

El fet que el primer nadó de l’any hagi nascut a Sabadell però que el Departament de Salut hagi anat a vistar un nascut a Terrassa ha generat un debat a la xarxa on, com és habitual, l’humor s’ha fet amo i senyor. El fet és que la criatura sabadellenca ha nascut a les 00.03 h, però la consellera de Salut, Alba Vergés, ha visitat el que ha nascut a Terrassa, a les 00.04 h, donat que ho ha fet en un hospital del sistema públic.

@DiariDeSabadell a les 00:03 ha nascut un nadó a la Clínica del Vallès a Sabadell. Des de l’equip de guàrdia us voliem informar per saber si era el primer nadó de l’any! Gràcies per la vostra resposta!

— Andrea Barri (@AndreaBarri) January 1, 2020