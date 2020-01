Entre l’estudi de disseny, la pintura… i les estrelles

A Josep Maria Oliver (Olesa de Montserrat, 1944) sempre li ha agradat pintar. Ja de ben petit, quan va traslladar-se a Sabadell amb la seva família, acostumava a dibuixar molt. També l’apassionava l’astronomia. Amb deu anys es fabricava els seus propis telescopis. “Enrotllava una cartolina i mirava la Lluna a través del tub. Amb això vaig descobrir que si mires per un forat, es veu tot ampliat. És un efecte òptic”, explica Oliver des del seu estudi, a Sant Quirze del Vallès.

De l’àmbit del dibuix –o, més aviat, del disseny gràfic– Oliver en té grans records. “Durant una època feia molts anuncis per al Diari de Sabadell”, recorda. “Un dels meus primers encàrrecs va ser una portada especial per al número extra de Nadal de l’any 1960”. Ja jubilat, Oliver també explica com va viure la transformació digital dins el seu sector i com a la seva empresa (Oliver Grafisme) van passar de treballar molt manualment a fer servir els ordinadors. “Vaig tenir un dels primers Mac de Sabadell”, assegura.

Però si hi ha una faceta d’Oliver que és àmpliament coneguda a la ciutat, és la de cofundador i membre destacat de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, de la qual va ser el president durant 27 anys. “Vam començar quatre amics aficionats a l’astronomia sense gaires aspiracions. Ni ens ho pensàvem que l’associació arribaria on ha arribat!”, reconeix.

Degana de les associacions astronòmiques amateurs a tot l’Estat, l’entitat fundada per Oliver, Carles Palau, Feliu Comella i Joaquim Inglada l’abril del 1960 va esdevenir tot un èxit. Aviat va tenir socis de fora de Sabadell i, als anys 80, els espais que utilitzava i l’observatori que tenia a la torre de l’antiga Escola Industrial ja se’ls hi quedaven petits. “Durant l’acte de celebració dels 25 anys, l’alcalde Antoni Farrés va assabentar-se de les nostres dificultats i ens va prometre una solució en públic”, recorda Oliver. Uns anys més tard, el 1991, s’inaugurava l’actual edifici de l’Agrupació, situat al Parc Catalunya.

Més d’una dècada després de deixar la presidència de l’entitat, Josep Maria Oliver segueix molt vinculat a l’Astronòmica. “Faig conferències i m’encarrego de les publicacions”, explica. Tampoc es desenganxa de l’astronomia. Ni del telescopi. “Forma part de la meva rutina. Encara hi dedico moltes hores”, diu somrient.